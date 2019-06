Enrico Chillè

Un colpo secco ed improvviso ed il tram esce fuori dai binari: tanta paura, ma fortunatamente senza conseguenze per l'incolumità dei passeggeri (una quarantina) che ieri mattina si trovavano a bordo della linea 2, quella che collega piazzale Flaminio con piazza Mancini. Ma è solo un puro caso: se fosse successo domenica scorsa si sarebbe sfiorato il dramma: quello è infatti il tram che porta i tifosi all'Olimpico. Ad assistere all'incidente, praticamente in diretta, è stata una pattuglia di agenti di polizia del commissariato di Villa Glori. I poliziotti, che si trovavano a poche centinaia di metri di distanza, si sono subito recati sul punto del deragliamento, nei pressi dell'incrocio tra via Flaminia e piazza dei Carracci. Fortunatamente, dopo l'incidente, nessuna persona a bordo del tram è rimasta ferita, nonostante il grande spavento e l'enorme rischio corso nel momento in cui uno dei vagoni è letteralmente saltato al di fuori dei binari.

Sul posto sono giunti anche i tecnici di Atac, per effettuare gli accertamenti di rito. A sviare non è stata la parte anteriore del tram, bensì la coda, che ha oltrepassato la ringhiera e l'aiuola poste a bordo strada, fino a invadere la carreggiata di Flaminia riservata al traffico privato. Le ruote del tram uscite fuori dai binari hanno lasciato profondi solchi nell'asfalto.

Le indagini sono ancora in corso, ma al momento le ipotesi più plausibili sono due: un malfunzionamento dello scambio della rotaia, forse dovuto all'usura dei binari, oppure la presenza di detriti sul percorso che potrebbe aver fatto deragliare la parte finale del tram. La carreggiata invasa dalla coda del tram è stata chiusa per diversi minuti, proprio per consentire i sopralluoghi delle forze dell'ordine e dei tecnici dell'Atac.

La linea 2, dopo l'incidente, è stata soppressa nell'intera tratta compresa tra piazzale Flaminio e piazza Mancini. Per limitare i disagi causati dal deragliamento, infatti, è stato attivato un servizio sostitutivo di bus-navetta lungo il percorso interessato. L'ultima volta in cui un tram era deragliato a Roma risale al 7 febbraio scorso: in quell'occasione, un tram della linea 5, nei pressi della stazione Termini, era uscito dai binari per finire sul marciapiede e solo per caso non c'erano stati feriti.

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

