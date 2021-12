Enrico Chillè

Un capopopolo locale dei no vax, l'amico e l'infermiera infedele. Sono questi i tre protagonisti del caso delle finte vaccinazioni (a pagamento) per ottenere il green pass a Palermo. Gli arrestati sono tre: Filippo Accetta, fino a qualche mese fa vicino alla Lega e sempre presente in varie proteste di piazza, l'amico Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, infermiera che lavorava nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. Le accuse sono quelle di corruzione, peculato e falso.

Le continue incursioni di Accetta in piazza e sui social lo avevano reso piuttosto famoso, almeno a livello locale. Per questo, la sua prenotazione del vaccino e la sua presenza all'hub avevano insospettito la Digos, pronta a seguirlo a distanza. Proprio in quell'occasione, la polizia aveva scoperto che l'infermiera, invece di iniettare le dosi, le aveva versate su una garza prima di procedere con la falsa somministrazione per Accetta, per i suoi figli e per l'amico. In cambio, la donna si era fatta pagare 400 euro.

Le indagini hanno accertato per ora una decina di finte vaccinazioni (tra i clienti, anche un poliziotto), tutte con lo stesso modus operandi, scoperto con appostamenti e telecamere nascoste. Il sospetto, però, è che i casi siano molti di più. La Regione Sicilia ha fatto sapere di essere pronta a costituirsi parte civile nel processo e che Anna Maria Lo Brano sarà sospesa, ma anche l'Ordine degli infermieri è pronto a sanzionarla: «Una vicenda scandalosa, quest'infermiera ha tradito la fiducia dei cittadini e dei colleghi, oltre a violare il Codice deontologico».

Filippo Accetta aveva anche intenzione di candidarsi alle amministrative di Palermo del prossimo anno. Sui social ironizzava sul vaccino Johnson&Johnson, fingendo di immunizzarsi con un prodotto per il corpo della stessa azienda. Per lui, invece delle porte del Consiglio comunale, si sono aperte quelle del carcere. La grottesca vicenda ha rapidamente oltrepassato i confini nazionali: a parlarne ieri anche il New York Times.



