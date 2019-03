Enrico Chillè

Un bimbo di due anni e mezzo si trova ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto, ieri pomeriggio, da un carro durante una sfilata di Carnevale in pieno centro a Bologna. Il piccolo si trovava in compagnia della madre a bordo del carro quando è scivolato e caduto in strada.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via dell'Indipendenza. Il bambino, dopo la caduta, ha perso i sensi ed è stato subito soccorso. La sfilata, che era stata organizzata dal Comitato manifestazioni petroniane, affiliato alla Curia bolognese, dopo il drammatico incidente è stata immediatamente interrotta. Il primo a soccorrere il piccolo è stato proprio un dipendente della Curia di Bologna, che si stava occupando del servizio d'ordine e che dopo l'incidente ha raccontato: «Mi sono accorto subito del bambino caduto, era a terra, ferito e in arresto cardiaco. Mi sono avvicinato e gli ho subito praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Ho continuato per circa 15-20 minuti, fino all'arrivo dell'ambulanza, poi ho lasciato fare al personale del 118, l'unica speranza che possiamo avere al momento è che, quando è stato caricato sull'ambulanza, quel bimbo aveva ripreso a respirare in modo autonomo». Da una prima ricostruzione dell'incidente è emerso che la mamma aveva deciso di dare il bimbo in braccio al padre che era in strada con il passeggino, ma il piccolo nel passaggio è caduto battendo la testa violentemente.

