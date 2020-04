Enrico Chillè

«Un attacco vigliacco»: le semplici parole di Alessio D'Amato bastano a descrivere quanto accaduto al San Camillo. Nell'ospedale romano, infatti, qualcuno ha sabotato gli elaboratori che, a partire da ieri, avrebbero dovuto consentire di ottenere i risultati di oltre 300 test al giorno sul coronavirus.

L'assessore alla Salute della Regione Lazio, informato dell'accaduto dalla direzione del San Camillo, ha denunciato pubblicamente quanto accaduto nell'ospedale sulla Gianicolense: nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, qualcuno ha danneggiato l'elaboratore centrale, distruggendo anche altri computer, cavi e altro genere di hardware che avrebbero dovuto consentire di ottenere risultati più veloci dall'analisi dei tamponi effettuati sul personale medico-sanitario e sui cittadini.

Fabrizio D'Alba, direttore generale del San Camillo, ha spiegato: «Era tutto pronto per far partire il nuovo laboratorio di test Covid-19, quando ci siamo resi conto che un pc non si accendeva e abbiamo scoperto che mancavano l'HD e il cavo d'accensione. Stiamo cercando di ovviare al problema con la ditta fornitrice nel più breve tempo possibile, ma questo è un gesto criminale nei confronti di cittadini e dipendenti dell'ospedale».

Dopo la denuncia di D'Amato, nel laboratorio che ospitava gli elaboratori sono giunti i carabinieri della compagnia Trastevere, che dopo aver effettuato dei rilievi hanno anche acquisito le registrazioni delle telecamere: la speranza è quella che i responsabili possano apparire nei filmati attualmente al vaglio degli investigatori. L'assessore regionale alla Salute ha commentato: «C'è rabbia e rammarico per questo sabotaggio». Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha condannato l'accaduto: «Un fatto gravissimo, spero che i responsabili siano individuati presto e puniti». Analogo il commento della sindaca, Virginia Raggi: «Quanto accaduto al San Camillo e allo Spallanzani è gravissimo, sono gesti criminali che condanniamo con forza».

