Enrico Chillè Ucciso con un'arma da taglio, probabilmente un'accetta, davanti

Ucciso con un'arma da taglio, probabilmente un'accetta, davanti al suo ristorante. Così è morto, nella notte tra mercoledì e giovedì, Alessio Madeddu, 51enne titolare di Sabor'e Mari a Porto Budello di Teulada (Sud Sardegna). L'uomo era diventato famoso nel 2018 con la partecipazione a 4 Ristoranti, il programma tv di Alessandro Borghese. A scoprire il cadavere è stata la figlia di Madeddu, Alessia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno chiuso la strada e trovato tracce di sangue nei dintorni del ristorante. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di una vera e propria spedizione punitiva. Ci sono già dei sospetti che i militari hanno ascoltato nelle scorse ore in caserma, ma sulle indagini c'è il massimo riserbo.

Madeddu era balzato agli onori delle cronache anche per essere stato condannato, in primo grado, a sei anni e otto mesi per tentato omicidio: era il novembre 2020 quando, dopo un incidente stradale, si era rifiutato di sottoporsi all'alcol-test e, una volta ritiratagli la patente, aveva tentato di uccidere alcuni carabinieri con una ruspa.

Intanto, si allunga la lista di quella che molti già chiamano la maledizione degli chef. Sono tanti quelli morti in circostanze tragiche. Il più famoso è certamente Anthony Bourdain, lo chef statunitense che si suicidò a 62 anni in una stanza d'hotel in Francia, nel 2018. Si tolsero la vita anche tre chef stellati italiani: Franco Colombani, Sauro Brunicardi e Luciano Zazzeri, suicidi rispettivamente nel 1996, 2009 e 2019. C'è poi il caso di Andrea Zamperoni, 33enne lodigiano ucciso nel 2019 a New York da una escort che voleva narcotizzarlo e derubarlo: le dosi del cocktail di droghe erano però eccessive e il cadavere fu trovato due giorni dopo la scomparsa in una stanza d'albergo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:01

