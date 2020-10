Enrico Chillè

Tragedia sfiorata all'Eur, dove un ponte ciclo-pedonale è crollato dopo essere stato urtato da un camion. Solo per caso non ci sono stati feriti: infatti non c'era nessuno sulla sopraelevata che sovrasta piazzale Roberto Ardigò, nei pressi dello svincolo tra via Laurentina e il viadotto della Magliana, che conduce all'autostrada Roma-Fiumicino.

L'autogru, dal peso superiore ai 35 quintali, ha urtato accidentalmente la sopraelevata durante una manovra. Il ponte di legno si è letteralmente spezzato a metà ed ha rischiato di crollare sulla carreggiata dove in quel momento stavano passando delle auto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10: sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco dell'Eur e i vigili urbani, che hanno messo in sicurezza e transennato il ponte oramai pericolante e la zona circostante. La fortuna ha voluto anche che l'intero ponte ciclo-pedonale si sia disarticolato da un solo pilone, finendo a terra in un'area verde, lontana dalla strada ma pericolosamente a ridosso di un marciapiede. A dare idea della tragedia sfiorata c'è anche la testimonianza di Christian, 40 enne romano che spiega: «Non riesco ancora a crederci, percorro quel ponte in bicicletta tutti i giorni per andare al lavoro e anche ieri mattina ci ero passato. La struttura sembrava solida e sicura, è un miracolo che non ci siano feriti. Tutti i giorni, a tutte le ore, ci sono persone che passano su quel ponte, a piedi o in bici, nel corso della giornata è molto frequentato soprattutto da famiglie con i bambini. Tutte le volte che passavo su quel ponte incrociavo qualcuno, anche col buio, e in bici generalmente si impiegano pochi secondi a percorrerlo. Incredibile che non ci fosse nessuno, specialmente durante una mattina soleggiata e con una temperatura gradevole».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 05:01

