Enrico ChillèTra tanti dolori, alla fine è arrivato anche il più grande, quello capace di annichilire un'intera esistenza. Una vita segnata dai successi sportivi e dai drammi familiari per Bode Miller, ex campione statunitense di sci alpino. Il 41enne ha vissuto il lutto peggiore per un padre, quello per la perdita della figlia Emeline Gier, che non aveva neanche due anni e che sabato scorso è annegata nella piscina dei vicini di casa nei pressi di Los Angeles, in California.Ad annunciarlo è stato lo stesso Miller, oro olimpico a Vancouver nel 2010, su Instagram: «Siamo più che devastati per la morte della nostra bimba, mai nella vita avrei potuto pensare di provare un dolore simile».Tra successi in pista (sei medaglie olimpiche e cinque in Coppa del Mondo) e amori tormentati, con tanto di figli da riconoscere, la vita di Bode Miller è sempre stata intensa ma anche segnata dal dolore. Nel 2013, infatti, la seconda moglie, la modella e pallavolista Morgan Beck, aveva perso il bimbo che portava in grembo e solo pochi mesi dopo il fratello minore di Bode, il campione di snowboard Chelone Miller, morì d'epilessia a 29 anni.Dopo la perdita del bambino, Bode e Morgan, nel 2016, avevano festeggiato l'arrivo della piccola Emmy, che però è morta tragicamente, a soli 19 mesi, lo scorso week-end, facendo ripiombare la famiglia Miller in un dolore senza fine e ancora più intenso. Mentre la polizia sta facendo accertamenti sulla dinamica e sulle cause della morte, l'ex campione di sci ha chiesto il massimo riserbo per rispetto del dolore della famiglia e della memoria della bimba. L'incidente è avvenuto alla presenza di Bode Miller e di Morgan Beck, che erano ospiti dei vicini di casa per una festa in casa. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, la bimba era già deceduta al momento dell'arrivo dei soccorritori.A Bode Miller sono giunti diversi messaggi di cordoglio e vicinanza da parte della squadra statunitense e delle colleghe Lindsay Vonn e Mikaela Shiffrin. L'ex campione ha altri tre figli: Neesyn Dacey, nata nel 2008 da Chanel Johnson, Samuel Nathaniel, nato nel 2013 dalla relazione con Sara McKenna e Edward Nash Skan, il fratellino della sfortunata Emmy, nato nel 2015.riproduzione riservata ®