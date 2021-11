Enrico Chillè

Terza dose da inizio dicembre per tutti gli over 40, con vaccini a m-Rna e almeno sei mesi dopo la seconda. Lo ha annunciato Roberto Speranza ieri, durante il question time alla Camera: «È un tassello essenziale della nostra strategia di lotta al Covid».

GREEN PASS Il ministro della Salute ha anche spiegato che il Governo è pronto a valutare modifiche al green pass ma solo sulla base di nuovi dati. Il riferimento è soprattutto alla durata del certificato verde per i guariti, che al momento è di sei mesi. «L'estensione da nove a 12 mesi per i vaccinati è basata su un parere del Cts e sulla volontà del Parlamento, ma è evidente che chi risulta positivo si vedrà revocato il green pass», ha spiegato Speranza. Il ministro della Salute avrebbe anche proposto, in cabina di regia a Palazzo Chigi, l'obbligo della terza dose per tutto il personale sanitario.

LE ALTRE CUREI Roberto Speranza ha anche annunciato che l'86% della popolazione italiana vaccinabile ha ricevuto almeno una dose, l'83,7% ne ha ricevute due e 2,5 milioni di persone hanno già avuto anche la terza. Il ministro della Salute ha fatto il punto della situazione della lotta al Covid, parlando non solo dei vaccini: «Dallo scorso febbraio abbiamo gli anticorpi monoclonali e le scorte attuali sono adeguate al fabbisogno del Paese, in attesa dell'approvazione di Ema e Aifa siamo pronti anche ad acquistare i farmaci prodotti da Merck e Pfizer».

I DATI PEGGIORANO Il virus sembra rialzare la testa anche in Italia, pur con dati meno drammatici rispetto a gran parte d'Europa. Ieri sono stati registrati 7.891 nuovi casi e 60 morti. Il dato dei decessi è l'unico in calo rispetto a martedì, mentre continuano ad aumentare ricoveri ordinari e terapie intensive oltre al tasso di positività.

La Germania, intanto, prende l'Italia come modello, dopo aver fatto registrare in un solo giorno 40mila casi e 236 morti. «Abbiamo circa il 70% di vaccinati, una quota che non basta a contrastare il contagio. Se avessimo un 10-15% di vaccinati in più, avremmo un'incidenza inferiore: i dati di Italia, Spagna e Portogallo lo dimostrano», ha spiegato il portavoce di Angela Merkel.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

