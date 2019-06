Enrico Chillè

Tanta paura, ma nessuna conseguenza grave, per un vasto incendio che è divampato ieri mattina all'interno della sede di Sky sulla via Salaria. Le fiamme sarebbero partite da un locale adibito a magazzino nella sede dell'emittente satellitare, in via Sambuca Pistoiese, all'altezza del civico 1029 della strada consolare.

L'incendio, divampato intorno alle 11 di ieri, è stato di vaste proporzioni e sul posto sono giunte ben sette squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta nel tentativo di domare le fiamme. Dalle aree limitrofe e non solo, per tutta la mattinata, è stato possibile osservare un'alta colonna di fumo nero alzarsi dal palazzo di Sky.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti anche agenti di polizia dei commissariati Vescovio e Salario. L'intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine sul luogo dell'incendio ha però provocato code ed incolonnamenti lungo quel tratto della Salaria, in entrambe le direzioni. Al di là della paura per l'incendio, non ci sono stati feriti o intossicati tra i dipendenti che, dopo essersi accorti delle fiamme, sono usciti dagli uffici in maniera rapida e composta, ancora prima dell'arrivo dei soccorritori. L'evacuazione è stata relativamente rapida anche perché, all'interno dell'edificio, in quel momento non c'erano molte persone: si tratta di alcuni dipendenti rimasti negli uffici di Roma dopo lo spostamento della sede di Sky a Milano.

Il rogo ha anche causato alcuni problemi tecnici alle trasmissioni: per qualche minuto, infatti, Sky Tg24 ed altri canali dell'emittente satellitare sono risultati fuori uso, per assenza di segnale. Con tutta probabilità, ora sarà necessario quantificare i danni e poi partiranno delle indagini per chiarire la natura dell'incendio, avvenuto tra l'altro a breve distanza dal Tmb Salario di Villa Spada, l'impianto di trattamento meccanico-biologico, andato a fuoco lo scorso 11 dicembre e che non solo non tornerà a pieno regime, ma appare ormai destinato alla chiusura definitiva. I residenti, notando la colonna di fumo nero, in un primo momento avevano pensato che il rogo si fosse sviluppato, ancora una volta, proprio all'interno del controverso Tmb Salario.

