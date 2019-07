Enrico Chillè

Stava attraversando le strisce pedonali a pochi metri di distanza da piazzale Appio, quando è stata centrata in pieno da un camion. Una donna italiana di 55 anni, A. P., è morta sul colpo ieri mattina, nei pressi della stazione della metro di San Giovanni. A investirla è stato un operaio 51enne, italiano, che si trovava alla guida di un Iveco Magirus Trakker: il mezzo pesante è stato sequestrato e l'uomo è stato condotto al Policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito, tra cui gli esami tossicologici.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.45: la donna stava attraversando le strisce nei pressi della Coin, quando è stata travolta dal mezzo. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire, ma sembra che l'operaio alla guida del camion stesse facendo manovra davanti al cancello d'ingresso del cantiere. Il corpo della donna, avvolto da un lenzuolo, è rimasto a terra per diversi minuti, mentre alcuni vigili urbani del VII Gruppo Appio transennavano e chiudevano la strada. Solo successivamente, la salma è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata per l'autopsia.

L'incidente è avvenuto davanti all'ingresso di un cantiere della Metro C. L'azienda ha espresso il cordoglio per l'accaduto: «La società Metro C esprime la massima vicinanza alla famiglia della donna deceduta nell'incedente». Analogo il pensiero della ditta Seipa, attiva nel cantiere: «La società e tutto il personale sono profondamente colpiti dal tragico evento ed esprimono profondo dolore, rammarico e cordoglio alla famiglia per la tragica fatalità».

La tragedia di piazzale Appio fa registrare la settima vittima della strada, tra Roma e provincia, dall'inizio del mese di luglio. Nel 2019, invece, il drammatico bilancio nella provincia di Roma è arrivato a ben 74 persone decedute in vari incidenti stradali.

