Enrico Chillè

Sospettava che l'ex fidanzata frequentasse un altro e per questo motivo ha deciso di tendere un agguato al rivale in amore, accoltellandolo in strada dopo averlo sorpreso al volante della sua auto. Protagonista della vicenda è un 25enne romano, che domenica mattina, in zona Laurentina, ha colpito al petto un 30enne con un grosso coltello da cucina ed è stato arrestato poco dopo.

Ad allertare le forze dell'ordine è stata la vittima, che nonostante il dolore per la grave ferita e una copiosa perdita di sangue ha chiamato il numero unico per le emergenze per chiedere soccorsi immediati. Pochi minuti dopo, tra via Ignazio Silone e via Achille Campanile, gli uomini del commissariato Esposizione hanno trovato l'uomo, seduto in auto con la testa appoggiata al volante e quasi privo di sensi. Gli agenti, in attesa dell'ambulanza del 118, hanno mantenuto la vittima cosciente, liberando manualmente la bocca ed evitando così che il 30enne potesse soffocare. Immediatamente trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, l'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata ma è riuscito a indicare l'identità dell'aggressore. In poco tempo, la polizia è riuscita a risalire all'Otello all'amatriciana', anche perché l'aggressore e la vittima si conoscono: l'uomo aggredito, infatti, ha fornito alle forze dell'ordine non solo le generalità del rivale, ma anche l'indirizzo e le apparenti motivazioni del gesto.

Giunti in casa del 25enne, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato i genitori, che però hanno collaborato attivamente alla ricerca del figlio. Il giovane è stato individuato qualche minuto più tardi, nella zona del Trullo, anche grazie alla localizzazione del telefono cellulare: alla vista degli agenti, il 25enne ha prima tentato la fuga e poi ha desistito, confessando le proprie colpe e confermando il movente della sua aggressione. Alla fine, il giovane è stato arrestato e ha indicato ai poliziotti anche il luogo in cui aveva nascosto il coltello usato per ferire il rivale in amore: si tratta di un classico utensile da cucina, con il manico nero in plastica e una lama appuntita lunga circa sette centimetri.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

