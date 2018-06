Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico Chillè«Sono distrutto per quanto accaduto. Non so come sia potuto succedere, non ricordo nulla dopo quello sparo, nella mia mente c'è solo tanta confusione». È ancora sotto choc Fabian Manzo, 40enne guardia giurata arrestato ieri in seguito alla morte di Gaetano Randazzo, l'uomo di 68 anni raggiunto martedì pomeriggio da un colpo di pistola, esploso per errore in uno studio medico di viale Palmiro Togliatti, a Colli Aniene. Il proiettile è partito dall'arma in dotazione al 40enne, che si stava sottoponendo ad una visita per il rinnovo del porto d'armi: l'uomo, ora, è detenuto a Regina Coeli con l'accusa di omicidio colposo, in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip e dell'autopsia sul cadavere.Tonino Randazzo, uno degli undici fratelli di Gaetano, non riesce a darsi pace: «Era andato dal medico solo per una ricetta, perché aveva le gambe gonfie, ma la ricetta gliel'hanno fatta a vita. Non è possibile morire così, voglio sapere per filo e per segno cosa è successo a mio fratello. Sono un piccoletto, ma se mi arrabbio non ce n'è per nessuno». Gaetano è morto dopo essere stato raggiunto dal proiettile, che ha oltrepassato il muro in cartongesso che separa lo studio del medico dalla sala d'attesa, dove l'uomo si trovava insieme ad altri pazienti. Secondo le prime ricostruzioni, il medico, Paolo Episcopo, aveva chiesto alla guardia giurata di mostrargli la pistola ed è proprio in quel momento che sarebbe partito, accidentalmente, il colpo fatale. A quel punto il medico è uscito di corsa dal suo studio per controllare che non ci fossero state conseguenze ma ha trovato il 68enne accasciato a terra e gli altri pazienti atterriti che osservavano la straziante scena.La famiglia di Randazzo, pensionato dopo una vita passata a lavorare come pasticciere e come fioraio, deve ora fare i conti con un grave lutto, giunto a causa di un incidente tragico e inaccettabile per la sua assurdità. I tre figli non hanno ancora avvertito la madre Anna della morte del marito: la donna, infatti, è reduce da una delicata operazione chirurgica al cuore e le è stato detto che il marito si trova ricoverato in ospedale. Tonino, il fratello di Gaetano, lo ha visto portare via, coperto alla meno peggio con lenzuola e teli. «Non ci possono essere scuse - si dispera una figlia della vittima - quell'uomo deve marcire in galera. Pretendiamo giustizia». Anche i residenti sono sotto choc dopo la tragedia e alcuni hanno raccontato di aver visto la guardia giurata portata via dai carabinieri della compagnia di Montesacro: «Sembrava un fantasma, era smarrito, pallido e con lo sguardo perso nel vuoto».riproduzione riservata ®