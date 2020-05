Enrico Chillè

«Siamo stanchi di essere presi in giro: Virginia Raggi scenda qui e ci dia delle risposte». Tensione alle stelle, ieri mattina, in Campidoglio, dove più di cento lavoratori comunali, a rischio licenziamento o senza stipendi da mesi, si sono riuniti per protestare.

Dopo i mancati accordi ai tavoli tra Roma Multiservizi e i sindacati, i dipendenti dell'azienda (partecipata al 51% da Ama) hanno protestato prima davanti alla sede di via Tiburtina e poi sotto Palazzo Senatorio, unendosi alla protesta delle dipendenti delle mense scolastiche romane, rimaste senza lavoro dal 3 marzo e senza aver mai ricevuto il fondo di integrazione salariale. Al loro fianco esponenti delle opposizioni capitoline, dal Pd a Fratelli d'Italia: «Vergognoso che, in oltre due mesi e mezzo, il Comune di Roma non abbia ancora attivato alcuna forma di tutela per le lavoratrici delle mense».

Se per i dipendenti delle mense scolastiche la situazione è di totale incertezza (dal 10 giugno scatterà una sospensione del contratto fino a settembre), per 270 lavoratori di Roma Multiservizi, attivi nella raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche, il licenziamento per il mancato rinnovo dei contratti è un rischio concreto.

Dipendenti e sindacati, seduti a distanza di sicurezza e con la tuta gialla d'ordinanza, hanno chiesto a gran voce la sospensione dei licenziamenti e l'attivazione di ammortizzatori sociali dopo l'approvazione del decreto Rilancio. I dipendenti si occupavano della raccolta differenziata dei rifiuti di bar e ristoranti, ma dopo la scadenza dell'appalto Roma Multiservizi non ha accolto la richiesta di Ama e Campidoglio di prorogare il servizio in attesa della nuova gara. «Il lavoro non si tocca: il Governo ha bloccato per legge i licenziamenti fino ad agosto, garantendo anche ammortizzatori sociali, ma 270 famiglie rischiano di ritrovarsi senza stipendio» - tuonano i sindacati - «Ama e Campidoglio hanno il dovere di trovare una soluzione, ci aspettiamo una presa di posizione netta di fronte a un'ingiustizia che va contro le stesse leggi votate dal Parlamento».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 05:01

