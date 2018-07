Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèSi trovava in spiaggia quando una vespa l'ha punta e il mondo intorno ha iniziato a girare vorticosamente. Paura e inizio di choc anafilattico. La 40enne pensava infatti di morire, in quanto allergica al veleno.Immediate le scene di panico in uno stabilimento balneare di Numana (Ancona), dove una donna è stata salvata grazie ai primi soccorsi di un medico vicino di ombrellone e poi degli operatori 118, che le hanno somministrato del cortisone per contrastare la reazione allergica.La donna era stata punta al collo dall'insetto intorno alle ore 14, mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. Il personale del 118 l'ha trovata «debole e impaurita», ma è riuscita a salvarla prima degli accertamenti di rito presso il pronto soccorso di Torrette.Quello delle punture da insetto è un incubo comune in Italia, soprattutto nei mesi estivi. Solo quest'anno sono morti tre uomini in altrettanti casi accertati di choc anafilattico. Il 6 giugno infatti un 55enne di Trebaseleghe (Padova) era deceduto dopo essere stato punto da una vespa mentre gettava del vetro nel contenitore dei rifiuti. Otto giorni dopo, un 47enne di Olginate (Lecco) è stato ritrovato privo di vita dal fratello che non lo vedeva tornare dal lavoro in campagna: fatale la puntura di un calabrone. Il 2 luglio, infine, un 60enne di Cet (Belluno) è stato ucciso da un altro calabrone mentre si trovava nel giardino di casa.riproduzione riservata ®