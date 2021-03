Enrico Chillè

Si è impiccata nella sua cameretta. Ed è così che l'ha trovata, ormai senza vita, il papà. L'incubo di ogni genitore che diventa realtà, quello di sopravvivere ai propri figli e per di più in circostanze tragiche e avvolte dal mistero: aveva solo 12 anni la bambina morta impiccata domenica sera, nella sua casa di Borgofranco d'Ivrea (Torino).

Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Ivrea e dalla Procura per i minorenni di Torino: al momento è stato aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Due le ipotesi principali dietro la morte della bambina: un suicidio causato da una profonda situazione di disagio e malessere, oppure una folle sfida social finita male. Al momento gli investigatori non propendono verso una delle due ipotesi, ma la famiglia è convinta che la dodicenne non volesse farla finita. «Non ci aveva mai confidato nulla ma era una ragazzina serena, non ci era mai apparso il minimo segnale di disagio. Amava la vita e guardava al futuro, era già certa di volersi iscrivere al liceo classico» - spiegano alcuni parenti - «Siamo convinti che dietro la sua morte ci sia qualche gioco pericoloso di TikTok e ai genitori di tutta Italia lanciamo un appello: non abbiate paura di controllare cosa fanno i vostri figli sui social».

Al momento, gli investigatori stanno analizzando le numerose chat tra la dodicenne e le sue due migliori amiche, alla ricerca di informazioni utili per chiarire l'ipotesi del suicidio. La convinzione della famiglia, però, fa tornare l'allarme sulle folli sfide lanciate sui social, come la Blackout challenge, il gioco di resistenza basato sull'autosoffocamento che il 19 gennaio scorso aveva causato la morte di Antonella, una bambina palermitana di 10 anni trovata morta soffocata in bagno, con una cintura stretta intorno al collo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 05:01

