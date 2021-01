Enrico Chillè

Si chiama Libro ed è «l'autobiografia micidiale» di Maccio Capatonda, al secolo Marcello Macchia, il comico, attore, regista, videomaker che ha conquistato l'Italia a suon di video e parodie umoristici. Dall'infanzia a Chieti alla vita adulta a Milano, scoperto dalla Gialappa's Band, Capatonda crea personaggi e battute dissacranti. Il libro ha una prefazione di Herbert Ballerina e una sorpresa per i fan: viene svelata l'identità di Riccardino Fuffolo (informazione riservata ai lettori maniacali).

Lo pseudonimo Maccio Capatonda è un omaggio alle commedie di Plauto?

«No, è venuto fuori a caso, gioco di parole partendo dal mio vero nome. Maccio ricorda Macchia ma è anche l'abbreviazione di Marcellaccio. Avevo studiato Plauto al liceo ma non ricordavo si chiamasse Tito Maccio».

Senza la Gialappa's cosa avrebbe fatto?

«Avrei continuato a produrre video, ma per il web».

Lei racconta del giornalino che facevate nelle ore di lezione. I prof lo tolleravano perché erano fan?

«Sì, fu un'esperienza divertente, finalmente ero motivato ad andare a scuola ma poi il liceo finì. Gli insegnanti amavano le mie parodie sulle poesie, come quelle di Ungaretti, quasi tutte con un tema centrale: la... cacca».

La soap opera Intralci diventerà film?

«Complicato, ma si potrebbe fare una nuova serie, potrebbe funzionare. Ora sto lavorando a un nuovo film ispirato alla serie Black Mirror, ma siamo ancora alla prima stesura».

L'intervista su Leggo.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA