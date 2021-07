Enrico Chillè

Salvatore Esposito debutta come scrittore. L'attore, reso celebre dalla serie di Gomorra nei panni di Genny Savastano, ha appena pubblicato Lo Sciamano, thriller avvincente, in cui il reale si (con)fonde con il paranormale. Christian Costa, il protagonista, è un profiler giovane ma esperto di delitti rituali, apprezzato dalle agenzie investigative di tutto il mondo, dai modi spicci e dal pessimo carattere, ma anche con un passato sofferto e misterioso, con cui dovrà fare i conti quando dovrà indagare sugli omicidi di due donne, a Roma e a Napoli. Una spirale di orrore e mistero che catturerà il lettore.

«L'idea mi è venuta sull'aereo per Chicago, mentre ero in viaggio per le riprese di Fargo, e proprio negli Stati Uniti ho sviluppato il personaggio e iniziato la stesura. Sono sempre stato affascinato dall'esoterismo, dalla stregoneria e da tutto ciò che non è spiegabile, essendo un curioso di natura». spiega Esposito a Leggo. «La storia si sviluppa in tutto il mondo, l'ho immaginata per adattarla e renderla una sceneggiatura. Il contesto ideale per questo romanzo potrebbe essere una serie. Nel corso della storia Christian Costa vivrà un percorso e una evoluzione molto simili a quelle di Genny Savastano in Gomorra, in cui il bene e il male spesso si confondono».

