Enrico Chillè

ROMA - La nuova Virtus Roma, al ritorno nella massima serie dopo quattro anni di Purgatorio in A2, inizia gradualmente a prendere forma tra trattative avviate e colpi ufficializzati. Ed è una crescita piuttosto interessante. C'è chi parte e chi arriva. Il primo vero acquisto per la prossima stagione di A1 non è di certo un volto nuovo. Tommaso Baldasso, per tre stagioni in maglia Virtus in prestito dalla PMS Moncalieri, si è liberato dal club piemontese ed ha firmato un triennale. La conferma del 21enne playmaker è stata una delle notizie più apprezzate dai tifosi, che hanno visto la squadra crescere insieme a lui fino alla promozione dello scorso anno.

I tre nomi nuovi vanno ad aggiungersi all'ala Liam Farley, già ufficializzato. Si tratta delle ali Mike Moore e Skyler Flatten, oltre alla guardia Roberto Rullo. Per il roster appare scontata la formula del 5+5 ed il nome più caldo', a oggi, è quello di un italiano: Giovanni Pini, che ha rescisso da poco con la Fortitudo Bologna. Intanto, si cerca un main sponsor (oltre a eventuali nuovi soci), ma l'obiettivo del presidente Claudio Toti e del direttore sportivo Valerio Spinelli è quello di costruire una squadra in grado di salvarsi senza troppi problemi e, possibilmente, fare bella figura, così da dare una nuova soddisfazione al pubblico capitolino dopo il ritorno in A1.

A fronte del rinnovo di Baldasso e dei nuovi arrivi, ci sono comunque alcuni protagonisti della scorsa stagione che partono: Daniele Sandri ha firmato per la GeVi Napoli, mentre il gladiatore' lucano Aristide Landi è passato a Pistoia. Confermati anche gli addii di Marco Santiangeli, ingaggiato da Piacenza, e di Andrea Saccaggi, che va a San Severo. Lascia la Virtus Roma anche Roberto Prandin, che può vantare nel curriculum una doppia promozione in due anni (la prima con Trieste nel 2017-18) e potrebbe giocare ancora in A2. Le partenze più pesanti, però, sono quelle di due americani: Nic Moore, playmaker classe 1992, ma soprattutto Henry Sims. Il centro classe 1990, dopo la mostruosa stagione in A2, fa gola alle big del massimo campionato (un po' come accaduto in passato con John Brown), ma vanta estimatori anche all'estero e potrebbe avere l'imbarazzo della scelta.

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

