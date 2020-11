Enrico Chillè

Quasi diecimila casi in una settimana, solo a Roma città. Una diffusione senza precedenti, quella dei contagi nella Capitale e nel resto del Lazio. Se nella settimana che va dal 10 al 16 novembre a Roma si erano registrati ben 9781 contagi, nel bollettino di ieri è stata comunicata una lieve flessione (1362 nuovi casi contro i 1499 del giorno precedente). I nuovi contagi nel Lazio, in 24 ore, sono 2538, con 25.058 tamponi effettuati.

I DATI PIÙ PREOCCUPANTI I nuovi decessi comunicati dalla Regione Lazio, nelle ultime 24 ore, sono 59 (25 in più rispetto al giorno precedente e 38 in più rispetto a due giorni prima). Dei nuovi deceduti, 39 erano residenti a Roma e provincia e 20 nelle altre province; il più giovane aveva appena 41 anni, il più anziano 98. A preoccupare, in questo momento, è soprattutto l'aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (308, 30 in più in 24 ore).

I RICOVERI Se da un lato aumentano le terapie intensive, dall'altro diminuiscono i ricoveri in ospedale (sono 3066, 33 in meno rispetto al giorno prima). Da segnalare anche l'aumento dei guariti in 24 ore (sono 494, 82 in più rispetto al giorno precedente). Con il maggior numero dei test effettuati rispetto allo scorso week-end, torna a calare il rapporto positivi/tamponi, che passa dal 12,21% al 10,13%. I tamponi rapidi distribuiti ai medici di base, intanto, hanno permesso di accertare direttamente negli studi medici la positività di alcuni pazienti asintomatici, che senza i test antigenici avrebbero rischiato di non sapere di aver contratto il virus.

I DATI Gli attuali positivi nel Lazio sono 71.255, di cui 67.881 in isolamento, 3066 ricoverati e 308 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 1.879.261 tamponi, con 89.219 casi accertati, 1739 deceduti e 16.225 guariti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 05:01

