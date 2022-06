Enrico Chillè

Prima ha ucciso la sua ex, in mezzo alla strada, per poi dileguarsi a bordo di un'auto piena di esplosivi. Poi ha ucciso anche l'attuale compagna, prima di togliersi la vita.

Ore di terrore a Vicenza, dove ieri mattina Lidia Miljkovic, una 42enne serba residente a Schio, è stata uccisa dal suo ex, il coetaneo bosniaco Zlatan Vasilijevic. La donna aveva appena accompagnato a scuola la più piccola dei suoi due figli, una 13enne. Neanche il tempo di risalire in macchina per andare al lavoro ed è stata raggiunta da diversi proiettili. È morta all'istante. Poi il bosniaco si è allontanato, facendo anche esplodere una granata per facilitarsi la fuga. Si è poi messo in auto insieme all'attuale compagna, una giovane venezuelana, facendo esplodere una seconda granata nei pressi dell'autostrada A4, un'ora dopo aver ucciso Lidia.

Si è scatenata così un'imponente caccia all'uomo, con un grande spiegamento di mezzi in tutta la provincia di Vicenza e oltre. Alla fine, Zlatan Vasilijevic è stato trovato morto nella sua auto, accostata in una piazzola di sosta lungo la Tangenziale Ovest. Accanto a lui, anche il cadavere della giovane compagna. Nel bagagliaio c'erano alcune valigie: forse i due si stavano preparando a fuggire dall'Italia. Nell'abitacolo, però, c'erano anche altre granate: per mettere in sicurezza l'area sono intervenuti gli artificieri.

Il duplice femminicidio di ieri a Vicenza poteva essere evitato. Nel 2019 Vasilijevic era stato arrestato proprio per i continui maltrattamenti ai danni di Livia, avvenuti nella casa che la coppia condivideva ad Altavilla Vicentina. Al 42enne bosniaco era stato imposto anche un divieto di avvicinamento, dopo aver fracassato il cranio della compagna di allora. Lo ha rivelato il titolare della ditta per cui Lidia aveva lavorato a lungo, che ha spiegato come Vasilijevic aveva a sua volta denunciato la donna per il presunto abbandono dei figli. «Lidia era stata ricoverata in ospedale ed era rimasta in malattia per molto tempo. Entrava e usciva dal tribunale per denunce assurde. Questa è un'altra tragedia annunciata» ha spiegato l'imprenditore.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 05:01

