Enrico ChillèPretendevano di saltare la fila di clienti ed essere serviti per primi, in quel bar situato in una zona periferica della Capitale, alla Romanina, da sempre è la roccaforte del loro clan. Per questo motivo Antonio Casamonica, 26 anni, e i suoi cugini Alfredo e Vincenzo Di Silvio hanno aggredito il titolare del locale, un romeno di 39 anni, e l'unica persona che aveva osato ribellarsi: una ragazza disabile. Il tutto, nell'indifferenza totale degli altri avventori, impegnati a giocare al videopoker.L'aggressione, testimoniata dalle riprese di una telecamera posta sopra il bancone e anticipata dal quotidiano La Repubblica, si è svolta in due tempi lo scorso 1 aprile. Casamonica e Di Silvio, furiosi, minacciano il barista: «Questi romeni di m... non li sopporto proprio». Ma la ragazza replica: «Se questo bar non vi piace, andatevene». A questo punto i due se la prendono con lei, strappandole gli occhiali e lanciandoli oltre il bancone, per poi colpirla con calci, pugni e cinghiate. Non contenti, Casamonica e Di Silvio tornano nel bar circa mezz'ora dopo per devastarlo: spaccano una vetrina, rovesciano tavoli e sedie. «Qui comandiamo noi, questa zona è nostra: non te lo scordare. Ora questo bar lo devi chiudere, altrimenti sei un uomo morto». Lasciato a terra e col volto coperto di sangue dopo il pestaggio, il barista viene medicato con otto giorni di prognosi, mentre va peggio alla ragazza (trenta giorni). Entrambi hanno presentato denuncia il giorno dopo, nonostante l'intimidazione di Enrico Di Silvio, nonno dei due aggressori, che aveva minacciato di morte il barista se non avesse ritirato ogni accusa formale. Ora indaga la Procura di Roma per lesioni, minacce e danneggiamento. Alla luce dei personaggi coinvolti, tuttavia, del caso potrebbe occuparsi anche la Direzione Distrettuale Antimafia. Antonio Casamonica ha infatti all'attivo condanne per estorsione e falso ed un processo per evasione.Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha reagito così: «Ho chiesto al capo della polizia, Franco Gabrielli, una risposta ferma e tempestiva. Atti di questo tipo non possono restare impuniti». Anche la sindaca Virginia Raggi ha condannato l'episodio: «Aggressione intollerabile».