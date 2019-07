Enrico Chillè

Per uscire indisturbati e andare a ballare, chiudevano a chiave il figlio di 11 anni nella sua cameretta, senza lasciargli neanche la possibilità di dormire su un materasso o di andare in bagno. Per questo motivo, due genitori sardi, di 47 e 43 anni, sono stati arrestati dai carabinieri ad Arzachena, in Costa Smeralda.

Ad allertare i militari era stato lo stesso ragazzino, che oltre ad essere vittima da tempo di violenze e umiliazioni da parte dei genitori, sabato scorso era stato segregato nella sua stanzetta, al buio e senza la possibilità di aprire la finestra o la porta: per tenerlo prigioniero papà e mamma avevano svitato e tolto la maniglia interna. Al bambino, che soffre di un lieve disturbo psicologico, i genitori avevano lasciato solo un telefono cellulare, privo di sim, con cui è stato possibile effettuare una chiamata d'emergenza al 112. «Vorrei solo parlare con mia zia, i miei come al solito sono andati a una festa e mi hanno chiuso in cameretta», la richiesta d'aiuto che ha rivolto ai carabinieri. A quel punto, una pattuglia è intervenuta, forzando le porte d'ingresso e liberando il bambino. La casa degli orrori, l'hanno battezzata gli inquirenti. All'interno dell'abitazione i militari hanno scoperto una situazione di profondo degrado: il piccolo era costretto al buio, senza rete né materasso per dormire, e con un secchio al cui interno poteva fare i bisogni. Ai carabinieri, l'11enne ha mostrato anche un tubo di gomma di un metro e mezzo sempre a portata di mano sotto i cuscini del divano con cui i genitori erano soliti picchiarlo, ma le violenze sono raccontate anche in un diario che il ragazzino annotava da qualche tempo e che gli investigatori hanno ritenuto credibile e senza apparenti incongruenze.

Dopo aver liberato il ragazzino, i carabinieri hanno contattato al telefono i genitori e, al loro rientro da un locale di Porto Rotondo, in provincia di Olbia Tempio, sono scattate le manette: la coppia è ora in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona, mentre il figlio è stato trasferito in una comunità protetta.

