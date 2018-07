Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico Chillè

Pecorino no, froci sì. Il cameriere consegna uno scontrino contenente un insulto omofobo a una coppia di gay e i proprietari del ristorante, travolti da insulti e minacce giunti da più parti, si vedono costretti a lasciare chiuso il locale. Non si placano le polemiche per quanto accaduto alla Locanda Rigatoni, in piazza San Giovanni in Laterano, dove il responsabile dello scontrino incriminato è stato licenziato in tronco.Ma la vicenda è andata oltre. E come se non bastassero gli insulti, le minacce e le proteste ricevute dai gestori per telefono o sui social, ieri mattina davanti al ristorante è comparso anche uno striscione firmato da Forza Nuova, che accusava i proprietari di aver licenziato il cameriere per quella che i militanti di estrema destra hanno chiamato Omofollia. Lo striscione, rimosso dagli stessi gestori, era stato affisso all'esterno del ristorante sabato notte, più di 24 ore dopo che la vicenda era diventata di dominio pubblico.A denunciare il caso erano stati gli stessi clienti che si erano visti recapitare lo scontrino: «Si sono giustificati ridendo, sostenendo che fosse un errore del computer, poi pensavano di risolvere tutto offrendoci un amaro». In poche ore le proteste, anche pubbliche, si sono moltiplicate, con il Codacons e il Gay Center che hanno chiesto a Virginia Raggi di revocare la licenza al ristorante. La sindaca, dal canto suo, aveva dichiarato: «Si tratta di un episodio gravissimo, ma i proprietari hanno reagito con la giusta fermezza, allontanando quel cameriere».Dopo l'ennesima, brutta sorpresa legata alla vicenda, i proprietari della Locanda Rigatoni, per evitare ulteriori ritorsioni, hanno deciso di chiudere il ristorante per tutta la giornata di ieri. «Siamo stati raggiunti da insulti, minacce e altri messaggi violenti. Questa vicenda ci offende come imprenditori, come lavoratori e come cittadini. Le conseguenze di un atto inqualificabile di una persona che è stata prontamente allontanata, stanno coinvolgendo le famiglie nostre e dei nostri lavoratori» - fanno sapere i gestori del locale «Rinnoviamo le nostre scuse alla coppia coinvolta in questa spiacevolissima vicenda e la richiesta di un confronto e di un percorso condiviso con la comunità gay, in modo tale che episodi vergognosi come quello capitato non possano e non debbano più ripetersi».