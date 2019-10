Enrico Chillè

Paura e delirio a Ostia: un 49enne, ieri mattina, ha iniziato a minacciare i passanti e i conducenti delle auto in transito, danneggiando anche un veicolo con un grosso martello. Il raptus di follia dell'uomo ha scatenato il panico tra i passanti e, per fermarlo, è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

È accaduto in via Danilo Stiepovich, nel tratto compreso tra il Parco Gioacchino Angelo e il Giardino pubblico intitolato ad Alberto Giaquinto. L'uomo, un 49enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, ha prima bloccato un'auto e poi ha cercato di far scendere il conducente, minacciandolo e distruggendo il lunotto posteriore a martellate. Dopo aver frantumato il vetro dell'auto, il 49enne ha anche intimato all'automobilista di consegnargli dei soldi. La scena ha terrorizzato tutti i passanti, che si sono dati alla fuga di fronte alle minacce dell'uomo.

La furia del 49enne, comunque, è durata poco: una pattuglia dei carabinieri di Ostia, di passaggio nella zona, è intervenuta per cercare di fermare l'uomo. Dopo averlo calmato, disarmato e immobilizzato, i militari hanno portato via l'uomo, prima in caserma e poi presso il tribunale di Roma per l'udienza di convalida dell'arresto.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA