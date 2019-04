Enrico Chillè

Ostia piange la scomparsa di Roberto Ribeca. Prima politico, poi attivista sul territorio, l'ex professore di scienze e matematica è morto nella notte tra domenica e lunedì dopo uno scontro frontale sulla via Ostiense, tra la sua Fiat Punto e un furgone Ducato, guidato da un romeno ubriaco.

Lo schianto è avvenuto all'altezza di Ostia Antica: Roberto Ribeca, che avrebbe compiuto 72 anni a luglio, è morto sul colpo, mentre l'uomo alla guida del Ducato è stato ricoverato in prognosi riservata al Grassi. Un personaggio, Roberto Ribeca: era stato insegnante alle scuole medie e, negli anni '80, aveva ricoperto il ruolo dell'allora XIII Circoscrizione. Erano gli anni difficili, in cui Ostia era lontana da quella che è oggi: ma lui, innamorato del suo territorio, si era sempre battuto per valorizzare il Mare di Roma. Pur avendo lasciato la politica, l'ex minisindaco di Ostia del Pci non aveva rinunciato all'impegno sociale, fondando Spazio Berlinguer, un circolo culturale a livello locale impegnato nell'organizzazione di eventi in un territorio troppo a lungo stretto tra il lassismo delle istituzioni e la criminalità.

Mentre proseguono le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente, tutta Ostia piange la scomparsa del suo ex minisindaco. «Addio, compagno, sei sempre stato il nostro esempio e ora sarai la nostra forza. Solo il ricordo potrà aiutarci ad affrontare un dolore così ingiusto», hanno scritto sui social diversi militanti che lo hanno conosciuto negli anni. Anche Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, lo ha ricordato così: «Eravamo amici da tanto tempo, resterà sempre il ricordo di un amministratore appassionato e onesto, sempre attento al territorio». «Ciao caro Roberto, ricorderò il tuo sorriso e i tuoi occhi sognanti», scrive Valeria. Roberto Ribeca lascia due figli, ad appena due settimane dalla morte della moglie, Caterina.

