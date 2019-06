Enrico Chillè

Ormai è allarme. Un incubo Flambus che sembrava essersi assopito. A Roma quello degli incendi a bordo dei mezzi pubblici continua ad essere un fenomeno abituale, come testimonia anche l'ultimo episodio, avvenuto ieri mattina in zona Porta di Roma.

Un bus della linea 80, fermo al capolinea all'angolo tra viale Carmelo Bene e via Ernesto Calindri, intorno alle 11.20 ha iniziato a sprigionare del fumo, che si è trasformato ben presto in un vero e proprio incendio. La vettura è andata quasi completamente distrutta, ma fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati. Come se non bastasse, la sera prima c'era stato anche un incendio doloso che ha coinvolto un bus dell'Atac, dismesso e destinato alla rottamazione, nella rimessa di via Candoni. L'azienda, dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza, ha denunciato che un uomo, proveniente dal vicino campo nomadi, si è introdotto nella rimessa e ha appiccato l'incendio.

Quello di via Candoni, però, resta un caso isolato. I bus di Atac e Roma Tpl continuano a prendere fuoco per varie cause, in primis la mancata manutenzione e le condizioni di alcune strade. Molto spesso, infatti, a bordo degli autobus si verificano principi di incendio a causa della sporcizia che si accumula nel vano motore e non viene periodicamente rimossa, ma a mettere a dura prova i mezzi ci sono anche i danneggiamenti provocati da buche e dossi sulle strade.

I dati confermano l'allarmante tendenza degli ultimi anni. Sono sempre più i mezzi guasti e irrecuperabili, che restano bloccati nelle rimesse e da cui vengono tolte le componenti ancora utilizzabili per essere montate su altri bus. Il risultato è che, oggi, solo il 63% del totale delle vetture di Atac e Roma Tpl è utilizzato in strada (nel 2010, invece, era l'83%). Senza contare l'età media degli autobus: nel 2006 era di 6,4 anni, oggi invece è di 12,8. Dal 2016 a oggi sono almeno 66 i bus che hanno preso fuoco o sviluppato principi di incendio, mentre dall'inizio di quest'anno i casi sono stati undici.

