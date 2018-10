Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèNon solo I Quartieri di Roma, ma tante altre storie, sketch e canzoni, ovviamente con giochi di parole sempre ben riusciti. Andrea Rivera è pronto a tornare in teatro, dopo un tour estivo che lo ha visto in diverse piazze d'Italia, e lo fa nella sua città, in periferia. Dal 4 al 14 ottobre, infatti, al Teatro degli Audaci, in zona Porta di Roma, andrà in scena I Quartieri di Roma e altre storie, il nuovo spettacolo del comico romano. Otto serate all'insegna dell'ironia e delle risate, in compagnia dell'immancabile Pigna, la cagnolina che fa presenza fissa accanto ad Andrea, che a Leggo, senza rinunciare a scherzare, come sempre, rilascia qualche anticipazione e lancia anche un invito speciale ai suoi spettacoli.Riparte il tour nei teatri, anche questa volta in periferia. Casualità o scelta mirata?«In periferia ci vivo, perché parlo male l'inglese. Ormai, nel centro di Roma, ci sono solo uffici e case di stranieri. Lì, se non parli l'inglese, non ti capiscono».Tutta Roma è impazzita per i giochi di parole con i nomi dei quartieri. Ci sarà spazio anche per l'attualità?«Certo, le mie canzoni e i miei monologhi affrontano la vita di tutti i giorni e a distanza di tempo restano attuali. Potrei fare, invece di otto repliche, otto anni di spettacoli in questo teatro e vedere se resteranno sempre attuali. Finirebbero per chiamarlo Teatro degli Attuali'».Ci saranno altri spettacoli nei prossimi mesi, anche al di fuori di Roma?«Questa domanda andrebbe rivolta a promoter di eventi, direttori di teatri e di enti teatrali. Bisogna avere il coraggio di continuare a sostenere il teatro-canzone. Comunque ci saranno spettacoli nel Lazio, nelle Marche, in Puglia e in Emilia-Romagna».Sei molto legato alla città di Roma e alla Roma, la tua squadra del cuore. Porterai anche a teatro giochi di parole sui giallorossi o resterai super partes?«Ci sarà un omaggio a Roma e alla Roma, mi piacerebbe molto se tra i miei spettatori ci fosse anche Francesco Totti. Per me lui resta il Capitano della Roma, lo farei giocare anche dalla tribuna dove si siede a vedere la partita: scommetto che segnerebbe anche da lì».In scena con te ci sarà anche Pigna, la cagnetta trovatella che vive con te. Come vi siete incontrati?«Devo svegliarla e chiederglielo. Dice che stava sognando di fare la moglie del commissario Rex in tv, ma quella profumata, la Rexona. L'ho incontrata un 23 marzo, il giorno del mio compleanno, in un Autogrill vicino Napoli e da allora festeggiamo insieme. Non è di razza, è un incrocio, tra via Nomentana e Porta Pia! Io e lei vi aspettiamo a teatro!».riproduzione riservata ®