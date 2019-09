Enrico Chillè

Non si è fermato all'alt della polizia, investendo un agente che, nonostante fosse ferito ad un piede, ha sparato un colpo di pistola alla ruota dell'auto, riuscendo così a fermare la sua fuga. Sembra una scena degna dei migliori film d'azione di Hollywood e invece è ciò che è realmente accaduto a via di Lunghezza, all'estrema periferia Est di Roma.

Tutto era iniziato con un controllo stradale di routine della Polizia di Stato, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Alcuni agenti di pattuglia avevano invitato a fermarsi un automobilista, un 30enne già noto alle forze dell'ordine, che però, dopo aver visto la paletta alzata, invece di accostare e fermarsi ha deciso di forzare quel posto di blocco, accelerando e tentando la fuga. I poliziotti, a quel punto, hanno inseguito a lungo l'auto, fino a quando il 30enne in fuga non si è visto praticamente in trappola. Uno degli agenti è sceso a piedi, ma il fuggitivo non ha esitato a investirlo, schiacciando il piede del poliziotto con una delle ruote. L'agente, a quel punto, per bloccare il 30enne in fuga, ha esploso un colpo di pistola, centrando in pieno e bucando una delle ruote posteriori dell'auto.

Dopo il rocambolesco inseguimento l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e denunciato anche per possesso di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione successiva al fermo, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto, all'interno dell'automobile, anche alcuni arnesi da scasso.

La vicenda è destinata a far discutere anche alla luce di quanto rivendicato dal Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), che oltre ad augurare una pronta guarigione al poliziotto ferito, ha chiesto una riorganizzazione dei commissariati nel quadrante Est di Roma: «Speriamo in una rapida apertura del nuovo commissariato di Corcolle, un presidio che potrà dare una boccata di ossigeno ai colleghi del commissariato Casilino. Quella zona, oltre ad essere una delle più popolose di tutta Roma, presenta criticità come lo spaccio e il degrado di Tor Bella Monaca, la presenza del campo rom di via di Salone, uno dei più grandi d'Europa, e la presenza del numero più alto in tutta la città di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione».

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

