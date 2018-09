Enrico Chillè Non c'è stato niente da fare anche per Divine, il bimbo

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèNon c'è stato niente da fare anche per Divine, il bimbo di due anni scaraventato giù per le scale dalla mamma detenuta insieme alla sorellina di quattro mesi - morta sul colpo - all'interno della sezione femminile del carcere romano di Rebibbia. Per il piccolo, i medici dell'ospedale Bambino Gesù hanno dichiarato la morte cerebrale: troppo gravi le lesioni riportate nella caduta.ESPIANTO DEGLI ORGANITanto che la Procura di Roma è alla ricerca del papà dei due bambini, per ottenere il consenso alla donazione degli organi. La detenuta, di nazionalità tedesca, aveva avuto infatti i due piccoli dalla relazione con il compagno nigeriano. Al pm ha detto, ancora sotto choc: «Ora sono liberi, in Cielo». Il guardasigilli Alfonso Bonafede ha subito adottato la linea dura, sospendendo la direttrice della sezione femminile del carcere di Rebibbia, Ida Del Grosso, la sua vice Gabriella Pedote e Antonella Proietti, vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria.LINEA DURAMentre il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è alle prese con un accertamento ispettivo, Bonafede su La7 ha spiegato i motivi della decisione: «Ho preso questi provvedimenti perché ho ritenuto che ci sono stati errori. Nel mondo della detenzione non si può sbagliare, ci sono condizioni gravi e se vedo qualcosa che non deve accadere, io prendo subito provvedimenti. Quella donna non doveva stare in carcere? Oggi tutti si improvvisano tuttologi, ma sono i magistrati a decidere e non è detto che a casa quei bimbi sarebbero stati più al sicuro».IL GARANTE PER L'INFANZIALa vicenda ha evidenziato che in tutta Italia sono appena cinque gli istituti a custodia attenuata e due le case-famiglia protette, dove le madri detenute possono vivere accanto ai figli piccoli in un contesto più adatto allo sviluppo dei bambini rispetto al carcere. A lanciare l'allarme è Filomena Albano, Garante per l'infanzia: «Ne servono di più, non possiamo far crescere dei bambini in carcere. Dobbiamo dare priorità all'interesse dei figli delle detenute, assicurando ai bambini che vivono con i genitori in una struttura detentiva libero accesso alle aree all'aperto, ai nidi, alle scuole, ad adeguate strutture educative e di assistenza, preferibilmente esterne».