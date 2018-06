Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico Chillè«Nicola Zingaretti non è amico di Roma, il suo atteggiamento non mi sembra onesto nei confronti della capitale. Abbiamo un dossier che presenteremo sui tavoli del Governo». È un duro attacco, quello della sindaca Virginia Raggi, nei confronti del presidente della Regione Lazio.«Se il presidente Zingaretti non vuole fare gli interessi di Roma, che è la capitale d'Italia e la città più importante del Lazio, ce lo dica chiaramente. Roma sta soffrendo e l'Ama sta facendo il massimo, trattando più rifiuti possibile, ma non sappiamo dove portarli, e questo è competenza della Regione - ha dichiarato la Raggi - da oltre due mesi abbiamo chiesto di autorizzare due impianti di compostaggio dei rifiuti, ma non abbiamo mai ricevuto risposta e senza l'autorizzazione della Regione non possiamo partire con i lavori per diventare un po' più autonomi».Tra le varie accuse mosse dalla Raggi a Zingaretti, sul tema dei rifiuti, c'è anche una carenza comunicativa: «La Regione deve attuare un piano del 2012, ci sono anche due sentenze del Tar a imporlo. Sappiamo che Zingaretti ha avviato contatti con un'azienda regionale e che ci sono state trattative anche con la Puglia, ma dopo più di un mese c'è ancora un rimpallo continuo tra le due amministrazioni, mentre Roma, rispetto all'anno scorso, ha visto aumentare i rifiuti del 10%».L'attacco della Raggi è proseguito poi sul tema dei trasporti: «Zingaretti era venuto in Campidoglio dopo le elezioni regionali, dovevamo stabilire tematiche comuni ed avevamo convenuto che le ferrovie ex concesse sarebbero andate a Roma Capitale, invece abbiamo scoperto, con grande sconcerto, che sono state messe a gara. Intanto, stiamo ancora aspettando i 180 milioni di euro che la Regione dovrebbe investire sulla Roma-Lido. Zingaretti dice che è la Regione a dover gestire i fondi del trasporto pubblico locale perché così diventa una camera di compensazione, ma Cotral, pur facendo meno chilometri di Atac, prende cifre maggiori. Questa non è perequazione, come il presidente dice di fare».