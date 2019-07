Enrico Chillè

Licenziamento immediato per sette dipendenti Ama, accusati di aver succhiato' la benzina dai mezzi della municipalizzata dell'ambiente. Mentre Roma affrontava a più riprese varie emergenze rifiuti, alcuni operatori di Ama avrebbero infatti rubato la benzina dai mezzi di lavoro, per poi utilizzarla sui loro veicoli privati o per rivenderla a prezzi stracciati ad amici e conoscenti.

L'azienda, però, è riuscita a smascherare i sette dipendenti infedeli', responsabili del furto di carburante, ed ha deciso per un licenziamento in tronco.

Tutto è nato da un'indagine interna di Ama, avviata nel 2017, e da un'inchiesta della Procura di Roma: i sette operatori della municipalizzata sono accusati di aver sottratto la benzina destinata ai mezzi della raccolta dei rifiuti o della pulizia delle strade, per poi utilizzarla per scopi personali. La prima fase dell'indagine interna di Ama era partita per volere dell'ex ad Lorenzo Bagnacani, che aveva notato un ammanco tra i chilometri percorsi dai mezzi e le spese per gasolio e carburante. Alla fine, alcuni dipendenti erano stati sorpresi mentre si rifornivano ai distributori interni o utilizzando le card aziendali per fare il pieno alle loro vetture private. Dopo la conclusione delle prime indagini interne, svolte anche da investigatori privati, una ventina di operatori Ama erano stati smascherati e sospesi. Nonostante la sanzione dell'azienda, sette dipendenti sarebbero risultati recidivi e per questo Ama ha scelto la tolleranza zero.

«Siamo stati inflessibili con i nostri operatori che hanno arrecato un danno patrimoniale e di immagine all'azienda. I dipendenti licenziati sono stati anche denunciati alle autorità competenti», si legge nella nota di Ama. La severa decisione della municipalizzata capitolina è stata annunciata anche dal Campidoglio, sulla pagina Facebook di Roma Capitale.

Virginia Raggi, sul proprio account istituzionale, ha ringraziato la Procura di Roma per il lavoro svolto ed elogiato Ama per il pugno di ferro. «Tolleranza zero per i dipendenti infedeli e per chi ruba risorse o beni che appartengono a tutti. Da parte nostra, è necessario ribadirlo, arriverà sempre una risposta decisa in casi come questo: lo dobbiamo a tutti gli impiegati che onestamente svolgono ogni giorno con impegno il loro lavoro», ha dichiarato la sindaca.

