Enrico Chillè

Le municipalizzate di Roma? Un vero e proprio schianto. Ormai gli abitanti della Capitale sono così rassegnati ai disservizi di Atac e Ama, che quasi non sembrano più fare notizia. Ecco allora che l'azienda capitolina dei trasporti e quella dei rifiuti riescono a stupire ancora una volta. Nel cuore di Trastevere, infatti, ieri mattina un mezzo dell'Ama ha centrato in pieno lo stand del Cinema America, mentre poche ore prima un bus Atac si era schiantato contro un cassonetto dei rifiuti indifferenziati.

Intorno alle 8 di ieri, l'autista di un camioncino dell'Ama ha perso il controllo ed è andato a impattare contro due panchine, prima di colpire lo stand del Cinema America in piazza San Cosimato. L'uomo è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli. Per il resto, a parte lo spavento, non ci sono state conseguenze più gravi, come hanno raccontato gli stessi Ragazzi del Cinema America: «Vi siete preoccupati e ci avete scritto in molti: stiamo tutti bene, compresi i ragazzi che presidiavano l'arena e l'autista. Le proiezioni dei film sono confermate, supereremo anche questa».

L'incidente di ieri mattina a Trastevere ha seguito di qualche ora quello avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica in via Oderisi da Gubbio, pochi chilometri più a Sud: un bus Atac della linea 780, per ragioni ancora da chiarire, si è schiantato contro un cassonetto dell'Ama per la raccolta dei rifiuti non riciclabili. Lo scatto dell'autobus col lunotto completamente distrutto è diventato virale sui social, quasi a suggellare una simbolica joint-venture tra le municipalizzate, più croce che delizia dei cittadini romani.

riproduzione riservata ®

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA