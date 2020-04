Enrico Chillè

La vita, la carriera, le nevrosi e gli amori di un mostro sacro del cinema mondiale. Senza dimenticare le accuse di molestie verso i figli arrivategli dalla ex moglie Mia Farrow. Si intitola A proposito di niente l'autobiografia di Woody Allen, la cui uscita per La Nave di Teseo era inizialmente prevista per il 9 aprile ma che il virus fa slittare, mentre la versione ebook è già in vendita e in cima alle classifiche.

L'84enne Woody Allen si mette a nudo e rivela tanti particolari di vita e carriera che fanno la delizia dei fan: dalla scelta del nome d'arte alle lacune cinematografiche, passando per quell'eterna insoddisfazione anche per opere universalmente riconosciute come capolavori del cinema. Ma anche la passione per il baseball (che da ragazzo preferiva di gran lunga alla lettura), la comicità innata, il rapporto con le donne e muse che lo hanno accompagnato nella sua lunga e gloriosa carriera. Dalla prima moglie Louise Lasser alla grandissima Diane Keaton fino a Mia Farrow, con il divorzio e le accuse di molestie che gli ha fatto la figlia Dylan. Fino al matrimonio con Soon Yi, figlia adottiva di Farrow, sposata 23 anni fa.

«Un'autobiografia capace di darmi ore di pura gioia e senso di libertà. Spero sia lo stesso anche per i lettori», ha spiegato Elisabetta Sgarbi, direttrice editoriale di La nave di Teseo. Proprio per le accuse di molestie in Usa il volume non è uscito.

