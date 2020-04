Enrico Chillè

La nuova normalità passa anche attraverso una rivoluzione dei trasporti. Se nella fase 2, quella più delicata, dovremo imparare a convivere col coronavirus, è necessario un cambiamento radicale nella fruizione dei trasporti pubblici, che dovrà rispettare tutti i protocolli di sicurezza già stabiliti. Per questo motivo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito in una bozza nuove regole per i treni, aerei, trasporto pubblico locale, taxi e Ncc.

Sui treni sarà obbligatorio installare dispenser di igienizzanti e garantire la sanificazione sistematica dei mezzi, con il personale obbligato a indossare guanti e mascherine. Per i treni a lunga percorrenza, con prenotazione online, il distanziamento sociale sarà garantito tramite biglietti nominativi e scelta del posto con un meccanismo a scacchiera. Inoltre, sarà sospeso il servizio di ristorazione a bordo. Sulle vetture, come negli accessi alle stazioni e sulle banchine, saranno rigorosamente separati porte e percorsi di entrata e uscita. Un'altra ipotesi è quella dell'abolizione dei biglietti cartacei.

Sugli aerei, i passeggeri dovranno indossare guanti e mascherine per tutta la durata del volo e si ipotizza anche la possibilità di vietare il posto centrale tra quello del corridoio e quello del finestrino. Negli aeroporti, i flussi di passeggeri saranno separati in percorsi diversi, con distanziamento sia ai controlli che agli imbarchi, e per tutti vigerà l'obbligo della misurazione della temperatura col termoscanner. Su bus, metro e tram ogni singola azienda locale dovrà garantire un limite al numero dei passeggeri a bordo, che ovviamente può variare da città a città. Nelle aree metropolitane preoccupano i picchi di utilizzo del trasporto pubblico e si pensa ad una possibile leva tariffaria, con prezzi diversi in base agli orari, in modo da evitare la tradizionale ora di punta.

