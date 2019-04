Enrico Chillè

La Maratona di Roma giunge alla sua venticinquesima edizione e, per consentire il passaggio degli atleti, in diverse zone centrali della Capitale le strade saranno chiuse e diverse linee bus saranno deviate o soppresse. Inoltre, fino a cessate esigenze, domenica sarà chiusa anche la stazione Colosseo della Metro B. Attenzione, quindi, a non farsi cogliere impreparati.

Sono diecimila gli iscritti da tutto il mondo che parteciperanno alla Maratona vera e propria e alla Stracittadina non competitiva di 5 km (Fori Imperiali-Circo Massimo). Anche il percorso della XXV Maratona Internazionale di Roma partirà, alle 8.35 di domenica, dai Fori Imperiali, per poi passare per piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, Piramide, viale Cristoforo Colombo e viale Marconi, Testaccio, il Lungotevere, Ponte Cavour, i quartieri Prati, della Vittoria, Flaminio, Villaggio Olimpico. Nei pressi di piazza del Popolo, il percorso si snoderà su via di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via del Corso e piazza di Spagna; attraverso via di Monte Brianzo e via Zanardelli, i partecipanti alla Maratona di Roma raggiungeranno quindi corso Rinascimento e corso Vittorio Emanuele, per poi raggiungere nuovamente la zona dei Fori Imperiali attraverso via del Plebiscito. Per tutta la durata della manifestazione, le vie delle zone interessate saranno chiuse per consentire il passaggio degli atleti.

Oltre al traffico privato, ci saranno ripercussioni anche sul trasporto pubblico: sette linee, tra bus e tram di Atac e Roma Tpl, saranno sospese, mentre altre dieci saranno deviate e altre 55 avranno percorsi limitati. La fermata Colosseo, della Metro B, resterà invece chiusa e sarà possibile raggiungere le zone limitrofe attraverso le stazioni di Cavour o Circo Massimo.

Anche quest'anno, il title sponsor della Maratona di Roma è Acea, che al Ragusa Off di via Tuscolana ha anche allestito, fino a sabato, un'area riservata ad attività educative per ragazzi. All'interno dell'Acea Marathon Expo, infatti, sarà possibile conoscere tutte le iniziative incentrate su temi come l'ambiente, la sostenibilità e il risparmio idrico.

