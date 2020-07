Enrico Chillè

La droga dell'Isis, prodotta in Siria e bloccata nel porto di Salerno. Ieri mattina, gli uomini della Gugardia di finanza di Napoli hanno scovato ben 14 tonnellate di anfetamine, circa 84 milioni di pasticche con il logo captagon, identiche a quelle ritrovate nei covi dei terroristi responsabili degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, tra cui la strage del Bataclan.

La droga sintetica si trovava su una nave partita dalla Siria, all'interno di bobine di carta e ingranaggi industriali destinati a una società svizzera, su cui sono in corso accertamenti. Un nascondiglio quasi perfetto, a prova di scanner, ma le intercettazioni dell'Antimafia per controllare lo spaccio della camorra avevano permesso di scoprire cosa c'era in tre diversi container. Con la fine del lockdown, il business è ripartito a pieno regime, come gli accordi tra criminalità organizzata e terrorismo internazionale. Dopo aver controllato due bobine di copertura, vuote al loro interno, i militari delle Fiamme gialle ha trovato il maxi carico di pasticche dentro le altre 38.

La droga della jihad, che ha effetti eccitanti e permette di non sentire fatica né dolore, viene prodotta negli stabilimenti chimici dell'Isis in Siria. Una minima parte viene fornita ai miliziani, ma il grosso viene venduto per finanziare tanto i quartieri generali del jihadismo quanto le cellule sparse per il mondo.

Domenico Napolitano, colonnello della Gdf, ha spiegato che si tratta del colpo più duro mai inferto al traffico internazionale di anfetamine: sul mercato, le pasticche sequestrate avrebbero potuto fruttare più di un miliardo di euro.

L'operazione ha ricevuto il plauso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Un duro colpo al terrorismo internazionale e la dimostrazione che l'Italia mantiene sempre alta la guardia». Soddisfatta anche la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese: «Questa e altre operazioni antidroga dimostrano l'impegno delle nostre forze di polizia per contrastare le reti criminali dedite allo spaccio nazionale e internazionale. La professionalità e la capacità investigativa della guardia di finanza hanno permesso un sequestro record».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 05:01

