Enrico Chillè

La curva dei contagi continua a salire: sono 29.907 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, una leggera flessione quotidiana dovuta solo al consueto calo dei tamponi (183.457 nuovi positivi, il giorno prima erano 215.886 con 31.758 casi). I nuovi decessi sono 208 e i guariti aumentano di 2.954 unità. Ma i dati che preoccupano di più sono l'aumento dei ricoveri e dei pazienti più gravi in terapia intensiva oltre al rapporto positivi/casi testati, che continua a salire e ha raggiunto il 16,3%. Il nuovo picco. Ecco cosa sta facendo precipitare le cose e costringendo la politica ad avvicinare il Paese verso condizioni da lockdown.

CONTAGI I dati riflettono bene l'andamento della curva: nell'ultima settimana i nuovi casi accertati sono 183.577, in quella precedente 111.550 e tre settimane fa erano 59.296. In cima alla classifica dei nuovi casi c'è sempre la Lombardia (8.607 contagi in 24 ore), seguita da Campania, Toscana, Lazio, Veneto e Piemonte. Nessuna regione registra meno di 100 nuovi casi.

OSPEDALI Solo nell'ultima settimana i ricoveri ospedalieri sono 6.896 e le terapie intensive 731 in più. La Lombardia resta la regione con più pazienti in terapia intensiva (418), seguita da Lazio, Campania, Piemonte e Toscana. In tutta Italia le terapie intensive occupate da pazienti Covid sono 1.939.

DECESSI I decessi totalei hanno raggiunto quota 1.488. La settimana precedente erano stati 723, dal 12 al 18 ottobre erano 338.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 05:01

