Enrico Chillè

La Capitale si ferma. Zone rosse, o per meglio dire... gialle. Chiusure. Deviazioni. È tutto pronto per l'arrivo di Xi Jinping a Roma: il presidente cinese atterrerà a Fiumicino nel primo pomeriggio, ma già alle prime ore di oggi scatteranno controlli e bonifiche in tutte le zone di passaggio. Oltre alle due green zone, nel centro storico e ai Parioli, la Questura di Roma ha istituito anche otto aree di massima sicurezza all'interno di una città blindatissima.

All'interno delle zone off limits saranno vietate manifestazioni di ogni genere e verranno chiuse diverse strade, con varchi d'accesso controllati dalle forze dell'ordine. Le otto aree di massima sicurezza includeranno invece tutti i palazzi istituzionali in cui Xi Jinping sarà ospite, l'aeroporto di Fiumicino e l'albergo dove alloggerà. Inoltre, gli spostamenti del presidente cinese, in carica dal 2013, saranno seguiti da una vigilanza aerea in elicottero. Molto probabili, nel corso della due giorni capitolina di Xi Jinping, chiusure e deviazioni con conseguenti ripercussioni sul traffico cittadino.

Nella capitale Xi Jinping (l'uomo più potente al mondo secondo la rivista Forbes) sarà accompagnato non solo dalla moglie, Peng Liyuan (una delle cantanti più popolari in Cina), ma anche da una folta delegazione di ministri e imprenditori.

Da giovedì a sabato, infatti, Xi Jinping firmerà oltre 30 accordi con istituzioni e aziende italiane, nell'ambito della strategia commerciale della Nuova via della seta. La Cina, infatti, è pronta a effettuare diversi investimenti sia in Italia che in altri paesi europei, Francia in primis. Gli accordi istituzionali più importanti, comunque, con tutta probabilità saranno firmati sabato mattina a Villa Madama, alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Non è escluso, inoltre, che Xi Jinping possa essere ricevuto anche da Papa Francesco in Vaticano, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da Pechino o dalla Santa Sede.

Il viaggio di Xi Jinping in Italia (nel pomeriggio di sabato il presidente cinese lascerà Roma per recarsi a Palermo e solo successivamente partirà per la Francia) ha una valenza storica: erano quasi dieci anni che nella Capitale non arrivava un presidente della Repubblica Popolare Cinese. L'ultimo era stato il predecessore di Xi Jinping, Hu Jintao.

