Enrico Chillè L'asfalto che, alle prime piogge, si sgretola formando buche

Enrico ChillèL'asfalto che, alle prime piogge, si sgretola formando buche e crateri molto pericolosi per la sicurezza stradale, a Roma, potrebbe presto diventare solo un brutto ricordo. Da ieri, infatti, è partita la fase di sperimentazione del sigillante per l'asfalto, che dovrebbe preservare il manto stradale ed evitare i continui rattoppi che hanno sempre contraddistinto la Capitale. Un asfalto magico, insomma. Almeno sulla carta.Si chiama gilsonite ed è un asfalto naturale quello che verrà applicato, in fase di test, nei lavori in corso questi giorni in alcune zone di Roma. Se diluita insieme ad altre sostanze, la gilsonite può diventare un preservante molto prezioso per mantenere intatto nel tempo il manto stradale. La sindaca, Virginia Raggi, ha annunciato la novità con grande soddisfazione: «Si tratta di una tecnologia all'avanguardia, già utilizzata negli Stati Uniti per la realizzazione di strade e di piste aeroportuali. Roma segue l'esempio dei paesi più avanzati». Anche l'assessora alle Infrastrutture, Margherita Gatta, non nasconde l'entusiasmo per l'introduzione della nuova tecnologia: «Quello che è più importante è che aziende romane e nazionali investono molto nella ricerca e nell'adozione di nuove soluzioni per la manutenzione stradale, il tutto a vantaggio delle amministrazioni degli enti locali».La fase di sperimentazione è partita in via Galba e viale Ferdinando Bardelli, alla Garbatella, nell'VIII Municipio, ma interesserà anche via Capraia, al Tufello, nel Municipio III. Inevitabili, ma necessarie, chiusure e deviazioni in corrispondenza delle strade interessate. In entrambi questi municipi, nel prossimo week-end, si voterà per rinnovare il consiglio ed eleggere i mini-sindaci. Il caso non è sfuggito alle opposizioni, che si sono mostrate molto critiche nei confronti del Campidoglio. «Davvero una strana coincidenza, sarà mica una sperimentazione elettorale?», ha dichiarato Adriano Palozzi, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia. A Palozzi ha fatto eco la consigliera capitolina del Pd, Ilaria Piccolo: «Sembra di essere tornati ai tempi del monarchico Achille Lauro, che a Napoli e non solo donava la pasta agli elettori o regalava la scarpa sinistra, con la promessa di donare anche la destra dopo l'esito del voto».