Enrico Chillè

In arrivo nel Lazio nuove misure contro l'usura. In una situazione economica assolutamente drammatica per tanti commercianti e professionisti, per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza coronavirus, arriva una speranza per tante famiglie: quella di poter andare avanti senza dover cedere ai ricatti dei cravattari' e della criminalità organizzata.

Come Leggo aveva già anticipato, sono tantissime le famiglie che a causa delle chiusure forzate rischiano di non arrivare a fine mese e si trovano costrette a cadere nella trappola dell'usura. Per questo motivo, il presidente dell'Ambulatorio Antiusura Onlus, Luigi Ciatti, ha chiesto direttamente alla Regione Lazio di applicare la legge 14/2015, con lo scopo di attuare misure straordinarie, non contemplate dal decreto Cura Italia, per tutelare chi ha usufruito dei fondi regionali ma ora si trova in difficoltà. La legge regionale in questione è un unicum' che non esiste in altre parti d'Italia e prevede di sbloccare nuovi fondi per contrastare il sovraindebitamento. Il rischio, infatti, non è solo quello di veder dilagare il fenomeno dell'usura, ma anche di costringere tante famiglie a cedere le proprie attività a prezzi stracciati alla criminalità organizzata pur di sbarcare il lunario.

Le richieste dell'Ambulatorio Antiusura prevedono una modifica della legge 14/2015 che, però, non andrebbe a intaccare il Fondo di prevenzione della Ragione Lazio, sbloccando immediatamente le liquidità necessarie per salvare tante famiglie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA