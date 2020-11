Enrico Chillè

Il dato che continua a far gelare il sangue è quello dei decessi giornalieri, ancora in aumento: sono 636, lo stesso numero del 6 aprile scorso. Con un nuovo record di tamponi (234.672, 9032 in più rispetto al giorno prima) i nuovi casi sono 37.978 (5017 più del giorno precedente). A preoccupare è ancora una volta la pressione ospedaliera e soprattutto l'occupazione di terapie intensive.

I NUMERI L'analisi sui nuovi casi dimostra che il Sars-CoV-2 continua a correre molto forte, ma più lentamente rispetto alle scorse settimane. Da lunedì scorso a ieri, i nuovi casi sono aumentati di 15mila unità; la settimana prima erano aumentati di circa 25mila, due settimane prima di circa 40mila unità. Giovedì 5 novembre i nuovi positivi erano stati 34.505, ma con meno tamponi (219.884). I guariti in un giorno sono 15.645 in tutta Italia, con gli attuali positivi che in virtù dei nuovi casi salgono a 635.054. Il rapporto positivi/casi testati aumenta di poco, passando dal 27 al 28%; quello tra positivi e tamponi è invece pari al 16% circa. Da inizio emergenza i casi totali sono 1.066.401, con 43.589 deceduti e 387.758 guariti.

LE REGIONI La Lombardia continua ad essere la regione d'Italia con più casi (9291) e decessi (187) giornalieri, ma anche quella con più tamponi processati. L'incremento è forte anche in Piemonte (4787 nuovi casi e 77 decessi), Campania (4065 casi e 31 morti) e Veneto (3564 casi e 38 morti). Preoccupano anche i decessi giornalieri in Emilia-Romagna e Lazio (49), Sicilia (40), Puglia (39), Toscana (37) e Liguria (31).

ALLARME OSPEDALI Continua ad aggravarsi la pressione ospedaliera: in tutta Italia aumentano i ricoveri (29.873, +429 in un giorno) ma soprattutto le terapie intensive (3170 pazienti, +89 in 24 ore). La maggior parte dei pazienti più gravi si trova in Lombardia (782), in Piemonte (348), nel Lazio (259) e in Toscana (256).

Venerdì 13 Novembre 2020

