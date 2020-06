Enrico Chillè

Il coronavirus potrebbe essere comparso a Wuhan ancora prima di quanto ritenuto finora: lo suggerisce uno studio di Harvard, che ipotizza la comparsa del Sars-CoV-2 già alla fine di agosto 2019. Il picco di ricoveri in ospedale, invece, sarebbe stato raggiunto a ottobre. A rivelare i contenuti dello studio, ancora in fase di revisione scientifica, è la Cnn. I ricercatori hanno analizzato due dati: quelli provenienti dai satelliti e le ricerche più effettuate sul motore di ricerca Baidu. In particolare, sono stati verificati i dati del traffico nelle zone dei principali ospedali di Wuhan e della sua provincia (Hubei) e le quantità di posti auto utilizzati nei parcheggi, confrontandole con quelle di un anno prima. Se nell'ottobre 2018 c'erano 171 posti occupati, un anno dopo erano 285 (il 67% in più) e il traffico intorno agli ospedali, rispetto a 12 mesi prima, risultava aumentato del 90%. Nello stesso periodo, su Baidu, tra le parole più cercate dagli abitanti di Wuhan comparivano soprattutto tosse e diarrea.

«Sono sintomi tipici del Covid, che tra settembre e ottobre hanno registrato un incremento delle ricerche mai visto prima. Non possiamo dimostrare chiaramente che quanto rilevato sia una prova evidente, ma vari segnali ci indicano che qualcosa stava accadendo ben prima dell'identificazione a partire dal mercato del pesce di Huanan» - ha spiegato alla Cnn il prof. John Brownstein, che ha diretto lo studio - «Il nostro studio confermerebbe l'ipotesi che il virus sia naturale, comparso nella Cina meridionale e circolante prima della scoperta del focolaio a Wuhan. Una cosa è certa: è facile farsi sfuggire i primi segnali di una pandemia, negli Usa sarebbe sicuramente andata così perché non abbiamo abbastanza test per controllare tutta la popolazione».

L'ennesima accusa proveniente dall'Occidente, neanche a dirlo, ha scatenato l'ira di Pechino. «È incredibilmente ridicolo arrivare a conclusioni del genere basandosi su osservazioni così superficiali come il traffico e le ricerche sul web», ha dichiarato Hua Chunying, portavoce del Ministero degli Esteri. La Cina, ancora una volta, viene accusata di aver favorito la diffusione del Sars-CoV-2, tra omissioni e ritardi nella gestione della crisi, alcuni dei quali ammessi tardivamente anche dalle autorità nazionali e locali. In tutto il mondo, finora, sono oltre 7,2 milioni i casi accertati e più di 410mila le vittime.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA