Il Colosseo e i Fori Imperiali si preparano a riaprire da domani. Nella mattinata di ieri, infatti, è stato raggiunto l'accordo per i protocolli di sicurezza tra la Asl Roma 1 e la direzione del Parco Archeologico del Colosseo.

Una notizia importante per Roma e il turismo: da domani sarà possibile tornare a visitare, in tutta sicurezza, il monumento più famoso della Capitale e forse di tutto il mondo. Una riapertura, quella del Colosseo, necessaria per far ripartire il turismo e il commercio in tutto il centro storico di Roma. Il protocollo firmato prevede il supporto, da parte della Asl Roma 1, su due fronti: il primo dal punto di vista tecnico-scientifico e formativo, sull'attuazione dei criteri e delle linee-guida da rispettare durante gli accessi, il secondo dal punto di vista sanitario, con un presidio aperto dalle 10 alle 19 per la gestione, la sorveglianza e il trattamento dei visitatori in stato febbrile. Il protocollo, basato sui comuni standard di sicurezza per far fronte all'emergenza, a cominciare dai dispositivi di protezione individuale, è stato studiato per avere una validità biennale.

Tutti i visitatori, che dovranno indossare mascherine e mantenere rigorosamente le distanze, saranno costantemente informati degli obblighi da rispettare sia dagli addetti del Parco Archeologico del Colosseo, sia dai dipendenti della Asl, oltre a ricevere materiale informativo di diverso genere. Alfonsina Russo, direttrice del Parco, ha spiegato: «Il benessere del nostro personale e dei visitatori è una priorità assoluta da sempre e soprattutto in questo momento di emergenza. Abbiamo lavorato molto per garantire la sicurezza e poter ripartire. La riapertura? Un volano per l'economia di Roma». Angelo Tanese, direttore generale della Asl Roma 1, ha invece dichiarato: «Il nostro obiettivo è supportare altre istituzioni in una situazione d'emergenza, sono particolarmente lieto che questo avvenga in un luogo simbolo della nostra storia».

