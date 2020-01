Enrico Chillè

Il calvario di Roma Nord inizia oggi, ma c'è una buona notizia: durerà meno del previsto. Partono da questa sera alle 22 i lavori di rifacimento della Galleria Giovanni XXIII. Il Campidoglio, dopo tante proteste, ha deciso di accorciare i tempi di chiusura totale, rimandando il resto dei lavori al periodo estivo.

GIORNI E ORARI La Galleria Giovanni XXIII resterà chiusa da stasera alle ore 22 nella canna Nord in direzione Pineta Sacchetti/Trionfale. Il Campidoglio ha spiegato di aver ridotto i tempi di chiusura totale da 75 a 35-40 giorni. Entro poco più di un mese, quindi, la Galleria potrà essere riaperta ma solo di giorno, per consentire il completamento dei lavori in notturna (ore 22-6) per altri 40-50 giorni.

A SUD LAVORI RIMANDATI I lavori di riqualificazione nella canna Sud (direzione Olimpico/Salaria), previsti inizialmente ad aprile, sono stati rimandati a luglio, dopo la chiusura delle scuole e dopo le partite di Euro 2020. La canna Sud resterà però chiusa per una notte, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, per alcuni interventi preliminari. I lavori su entrambi i lati delle gallerie riguarderanno il rifacimento dell'asfalto e della segnaletica orizzontale e verticale, la sostituzione di pannelli laterali, tombini e marciapiedi, la riparazione di infiltrazioni d'acqua e l'installazione di attenuatori d'urto in corrispondenza delle uscite.

LE POLEMICHE La decisione di chiudere completamente la Galleria Giovanni XXIII ha scatenato le proteste di tanti cittadini: si prevedono, infatti, lunghe settimane di passione in un'arteria fondamentale per il traffico, che collega Roma Nord con tre diversi ospedali, tra cui il Gemelli. Senza contare che tra le zone circostanti, che saranno inevitabilmente coinvolte dai disagi al traffico, c'è la stazione metro di Cornelia chiusa e nelle prossime settimane l'Aurelia resterà parzialmente chiusa per lavori.

PERCORSI ALTERNATIVI Ci saranno 50 pannelli informativi a suggerire agli automobilisti tutte le uscite alternative per ovviare alla chiusura della Galleria. Quattro i possibili percorsi alternativi: a) uscita Tor di Quinto, Lungotevere, Ponte Milvio, viale Antonino di San Giuliano, via Colli della Farnesina, via della Camilluccia, via Igea, via Trionfale; b) uscita Corso Francia, via Cassia, viale Cortina d'Ampezzo, via Forte Trionfale, via Trionfale; c) uscita Galleria Farnesina, viale dello Stadio Olimpico, via De Amicis, via della Camilluccia, via Trionfale; d) uscita Galleria Farnesina, viale dello Stadio Olimpico, C.ne Clodia, Panoramica, via Trionfale.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

