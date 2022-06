Enrico Chillè

I prezzi salgono, i salari restano bloccati e il potere d'acquisto delle famiglie crolla sempre di più. Se ne sono accorti tutti i consumatori, ma ora lo certificano anche i dati Ocse. Il caro vita riguarda tutti i settori, ma in particolare quello dei generi alimentari, anche a causa della guerra in Ucraina.

IL CARO VITA Nell'area Ocse, ad aprile, i prezzi dei generi alimentari sono cresciuti addirittura dell'11,5%, contro il 10% di marzo. L'inflazione media è cresciuta del 9,2%, contro l'8,8% di marzo, e riguarda anche il costo dei servizi. L'inflazione galoppa in Turchia ed Estonia, mentre rallenta in Italia, Spagna e Stati Uniti. Già a maggio, però, ci sono stati rincari record in alcuni settori.

IRA ASSOUTENTI L'associazione di consumatori ha certificato aumenti «fuori controllo» in un anno per l'olio di semi (+70,2%), ma anche per l'elettricità (+73,5%) e il gas (+66,3%). Altri generi alimentari registrano un'impennata dei prezzi: burro (+22,6%), farina (+18,6%), pasta (+16,6%), pollo (+13,8%), uova (+12,3%) e gelati (+11,2%). Per questo, il prossimo 10 giugno le associazioni di consumatori scenderanno in piazza contro il caro vita.

STANGATA CARBURANTI Nonostante gli interventi per calmierare i prezzi, torna a salire il costo di tutti i carburanti. Benzina, diesel, Gpl e metano vedono una risalita dei prezzi (verde a 2 euro) che si riflette anche nel costo dei trasporti: impressionante l'aumento dei biglietti aerei internazionali (+103,3% in un anno), ma notevole anche quello di traghetti (+22,7%), auto a noleggio (+22,1%) e voli nazionali (+21,4%).

L'INFLAZIONE Aumentano i prezzi anche nel turismo: i rincari medi di alberghi e altre strutture ricettive sono stati del +14,1%. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, ricorda che un'inflazione così elevata non si verificava in Italia da 36 anni e si stima che, nel 2022, una famiglia di quattro persone spenderà 2.753 euro in più rispetto all'anno precedente.

SALARI FERMI A peggiorare un quadro già abbastanza drammatico, ci pensa la questione dei salari, certificata dai dati Ocse. Se in tutti i Paesi Ue, dal 1990 a oggi, i salari sono aumentati, l'Italia è l'unico dove addirittura sono diminuiti (-2,9%). Senza un reale adeguamento dei salari al costo della vita e dell'inflazione, il trend appare destinato a consolidarsi.



