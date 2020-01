Enrico Chillè

I prevedibili disagi diventano realtà: è partita alle 22 di ieri sera la chiusura totale della Galleria Giovanni XXIII, per i necessari lavori di manutenzione e messa in sicurezza di un'arteria fondamentale per tutto il quadrante Nord di Roma. I tempi inizialmente previsti sono stati accorciati dal Campidoglio, che ha deciso di dividere i lavori di riqualificazione in momenti successivi, ma da oggi, per un mese e mezzo, si preannunciano giornate di passione per tanti automobilisti romani.

Il Campidoglio aveva annunciato in pompa magna la riduzione dei tempi di chiusura della Galleria che collega Roma Nord e il centro con le zone di Trionfale e Pineta Sacchetti, ma solo perché i lavori nella canna Sud, quella in direzione Stadio Olimpico e Salaria, sono stati rimandati al mese di luglio, in attesa della chiusura delle scuole e della fine degli Europei di calcio. Da oggi, però, la Galleria Giovanni XXIII resterà completamente chiusa per almeno 35-40 giorni, al termine dei quali i restanti lavori saranno effettuati in notturna con la chiusura dalle 22 alle 6.

Le proteste di tanti cittadini e automobilisti hanno indotto il Comune di Roma a riprogrammare i tempi dei cantieri, ma le conseguenze sulla viabilità, ad essere ottimisti, restano un vero e proprio rebus: da oggi si inizieranno a valutare gli effetti della chiusura della Galleria Giovanni XXIII sul traffico nelle aree limitrofe, con una preoccupazione particolare per quanto riguarda il traffico in direzione degli ospedali. Con la chiusura della Galleria, infatti, cambiano obbligatoriamente anche i percorsi effettuati ogni giorno dalle ambulanze dirette al Policlinico Gemelli, al San Filippo Neri e al Cristo Re. Intanto, gli automobilisti abituati a percorrere la Galleria Giovanni XXIII da oggi dovranno armarsi di ulteriore pazienza tra traffico congestionato, deviazioni obbligate, lunghe code e, con tutta probabilità, ritardi e imprecazioni varie. Come se non bastasse, il traffico nella zona potrebbe risentire anche degli effetti della chiusura della metro Cornelia e quella parziale dell'Aurelia, in cui partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale. Inevitabili l'amarezza e l'ironia di tanti romani. «Bloccano le auto più ecologiche, chiudono le metro e le gallerie, riducono le corsie dell'Aurelia e tutto nello stesso periodo: cosa abbiamo fatto di male?», si chiede un cittadino. C'è chi però scherza sul Blue Monday, la giornata di ieri convenzionalmente considerata la più triste dell'anno: «Non poteva che portare in dote la chiusura della Galleria».

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

