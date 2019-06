Enrico Chillè

I genitori di Eleonora Bottaro, la ragazza di Bagnoli di Sopra morta di leucemia nell'agosto del 2016 dopo aver rifiutato la chemioterapia, sono stati condannati a due anni (pena sospesa). Lo ha deciso il tribunale di Padova dopo che Lino e Rita Bottaro erano stati scagionati dal gup, ma la Corte d'Appello aveva annullato quella decisione, trovando anche il favore della Cassazione.

Eleonora (nella foto) si era ammalata ancora minorenne, nel 2015, ed era morta pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni. A stroncarla, la leucemia diagnosticata poco tempo prima e che secondo i medici poteva essere curata con la chemio. I genitori, seguaci delle teorie della Nuova Medicina Germanica di Ryke Geerd Hamer, avevano però preferito curare la figlia con vitamine e cortisone. Nell'udienza di ieri, però, il tribunale ha stabilito che la ragazza, che si era detta sempre convinta della bontà del metodo Hamer, non fu mai in grado di poter costruire una propria libertà di scelta delle cure. Secondo la procuratrice Valeria Sanzari, infatti, Eleonora sarebbe stata sempre «iperprotetta e plagiata dai genitori». Per questo motivo i coniugi Bottaro sono stati condannati dai giudici per omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell'evento.

La procuratrice, nel corso dell'udienza, ha anche sottolineato alcuni contatti avvenuti tra i genitori di Eleonora e Paolo Rossaro, un medico di base condannato qualche anno fa per la morte di un paziente e radiato dall'Ordine dei medici per i metodi alternativi nella cura dei tumori. Secondo l'accusa, potrebbe essere stato l'uomo a influenzare la decisione di rifiutare la chemio e per questo è stata chiesta l'acquisizione degli atti ai fini di una possibile imputazione. Dopo la condanna, la madre di Eleonora ha dichiarato: «Credo nella giustizia divina, non ho sbagliato nulla e rifarei tutto. Solo Dio sa quanto ha sofferto mia figlia».

Secondo il metodo Hamer, che ha già mietuto vittime in tutto il mondo, il tumore è frutto di un conflitto psichico e non va curato con chemio e radioterapia.

riproduzione riservata ®

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA