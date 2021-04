Enrico Chillè

«Ha vinto la giustizia. Hanno provato a fare ancora del male a Martina, ma non ci sono riusciti». Così Bruno, il papà di Martina Rossi, ha commentato la sentenza d'Appello del processo-bis per la morte della ventenne genovese, precipitata il 3 agosto 2011 da un balcone dell'hotel dove alloggiava, in vacanza con le amiche, a Palma di Maiorca. Il 29enne Luca Vanneschi e il 28enne Alessandro Albertoni, entrambi di Castiglion Fibocchi (Arezzo), sono stati infatti condannati a tre anni per tentato stupro.

I giudici della Corte d'Appello di Firenze hanno accolto pienamente la richiesta dei pm per una condanna che, però, rischia di finire in prescrizione alla fine della prossima estate, considerato il nuovo, probabile ricorso in Cassazione. Secondo i difensori degli imputati, Martina Rossi si sarebbe volontariamente lanciata dal balcone per suicidarsi, mentre secondo i pm la ragazza stava cercando di sfuggire a uno stupro. La ventenne si trovava in vacanza con delle amiche e in discoteca aveva conosciuto la comitiva di ragazzi toscani. Poiché nella sua camera due amiche si trovavano in compagnia di altri due amici, la ragazza genovese si era spostata nella stanza 609 dell'hotel Santa Ana, quella occupata da Albertoni e Vanneschi, da dove poi è precipitata nel vuoto.

Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi nel 2018 erano stati condannati, in primo grado, a sei anni per tentato stupro e morte in conseguenza di altro reato (quest'ultima imputazione era poi stata prescritta). Nel giugno dell'anno scorso la Corte d'Appello aveva poi assolto i due imputati ma la Cassazione, il 21 gennaio, aveva annullato la sentenza disponendo il processo-bis che si è concluso con la condanna di ieri.

«Le donne vanno tutelate e serve rivedere il rapporto tra giustizia e pena: loro hanno avuto tre anni di prigione per aver fatto del male a nostra figlia», ha spiegato ieri Bruno Rossi, presente in aula insieme alla moglie Franca Murialdo. Il papà di Martina ha lanciato anche un altro monito: «In questi processi chi ci rimette sono sempre i poveri. Noi siamo fortunati ma non tutti possono permettersi economicamente un processo lungo dieci anni». Ora è lotta contro il tempo per impedire l'ipotesi della prescrizione del reato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 05:01

