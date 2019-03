Enrico Chillè

Guidava sotto l'effetto di alcol e droga, poi ha tentato un sorpasso azzardato e si è schiantato frontalmente contro un'altra auto, causando il ferimento di una donna e delle sue due bimbe. Questa la prima ricostruzione della dinamica di un incidente avvenuto sulla via Ostiense, nella notte tra sabato e domenica, all'altezza di Vitinia.

Lo schianto è avvenuto, poco prima delle 2, all'altezza del civico 1447 della via Ostiense: un 33enne, alla guida di una Smart in direzione Roma, nel tentativo di effettuare un sorpasso ha invaso la corsia opposta, schiantandosi in pieno contro una Ford Focus, per poi finire, dopo l'impatto, contro un rilevatore di velocità posto ai lati della strada. Sul posto sono giunte alcune ambulanze, un mezzo dei vigili del fuoco e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al Gruppo Eur e al X Gruppo Mare. A bordo della Ford Focus, infatti, viaggiavano due coniugi insieme alle figlie di 14 e 10 anni. Il padre è rimasto illeso, mentre la moglie e le figlie sono state trasportate al Grassi di Ostia: la più grande, ricoverata in codice rosso, è stata giudicata fuori pericolo dai medici. In codice rosso è stato trasportato anche il 33enne alla guida della Smart, ma al San Camillo: l'uomo, una volta giunto all'ospedale sulla Gianicolense, è stato sottoposto ai test di alcol e droga, risultando positivo a entrambi.

Per liberare il 33enne dalle lamiere della Smart è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Il mezzo incidentato è stato posto sotto sequestro.

Dopo l'incidente, la strada, all'altezza del chilometro 11,500 della via Ostiense, è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, fino all'alba. I vigili urbani, infatti, hanno eseguito lunghi e approfonditi rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente: appare scontato che, a causare lo schianto frontale, sia stato un sorpasso azzardato. Nelle ore successive all'incidente, poi, è stato necessario liberare il manto stradale dai detriti e dall'olio sull'asfalto. La strada è stata riaperta solo intorno alle 6.30. A testimonianza dell'incidente, su quel tratto di strada sono rimasti alcuni detriti al di fuori della carreggiata e ciò che resta dei rilievi eseguiti dai vigili urbani. L'indicatore della velocità, semidistrutto dalla Smart, è stato parzialmente riparato e transennato.

