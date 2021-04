Enrico Chillè

«Gli 007 egiziani sapevano della morte di Giulio Regeni dal giorno prima del ritrovamento ufficiale, ma decisero di sviare l'attenzione su di loro inscenando una rapina finita male».

Una rivelazione importante, che la Procura di Roma ritiene attendibile: è quella effettuata da uno dei tre nuovi testimoni-chiave sull'omicidio del ricercatore italiano di Cambridge, ucciso al Cairo tra gennaio e febbraio 2016.

Le fonti considerate attendibili dai procuratori Michele Prestipino e Sergio Colaiocco diventano così dieci. Il teste più importante è un uomo che era diventato amico di Mohammed Abdallah, il sindacalista degli ambulanti del Cairo, che avrebbe venduto Giulio Regeni agli uomini dei servizi segreti egiziani. L'uomo ha raccontato agli inquirenti: «Ci siamo visti il 2 febbraio 2016 e l'ho notato molto spaventato, mi ha spiegato che Regeni era morto e che lo aveva saputo mentre si trovava negli uffici del commissariato di Dokki, insieme a un ufficiale di polizia che lui chiamava Usham».

Il generale Sabir Tariq e i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim sono accusati di sequestro di persona pluriaggravato, mentre il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif è accusato anche di lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. Sarebbe proprio quest'ultimo ad aver torturato per almeno nove giorni e ucciso Giulio in una villetta alla periferia del Cairo, insieme ad altre persone mai identificate.

Per i quattro 007 egiziani la Procura di Roma ha già chiesto il rinvio a giudizio. Le testimonianze rese note ieri sono state raccolte nelle scorse settimane e apportano ulteriori dettagli su fatti già noti; i pm hanno depositato i nuovi atti istruttori in vista della prossima udienza preliminare, fissata per il 29 aprile davanti al gup Pier Luigi Balestrieri.

Giovedì 15 Aprile 2021

